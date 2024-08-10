Başkan Büyükkılıç, KAYMEK öğrencileriyle Ali Dağı\'nda yürüdü

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah yürüyüşünde KAYMEK Talas Gençlik Merkezi öğrencileri ile buluştu. Ali Dağı'nın eşsiz doğasında, günün ilk ışıklarında gençlerle keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, "Yavrularımızı bizlere emanet eden ailelerine teşekkür ederken yavrularımızı yüreklendiren ülkemize, devletimize, değerlerimize bağlı bir şekilde yetiştiren hocalarımızı, tüm ekibi tebrik ediyorum" dedi.

Hemen her güne sporla başlamayı gelenek haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez Ali Dağı sabah yürüyüşünde KAYMEK Talas Gençlik Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç'a gençlerle sabah yürüyüşünde Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile KAYMEK idareci ve eğitmenleri de eşlik etti.

Yürüyüş esnasında verilen dinlenme molasında açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, yürüyüşte gençlerin kendisini yalnız bırakmadığını ifade ederek, "Bu bölgede yaklaşık her gün yürüdüğümü öğrenince başkanımızı yalnız bırakmayalım demişler. Biraz oksijen depolayalım demişler, Ali Dağı'mızın eteğinde güneşin doğmaya başladığı süreçte hem vakti değerlendirmek, dinamik ve diri olmak hem de sosyalleşme anlayışı içerisinde Talas Gençlik Merkezi'mizdeki yüz akımız olan, gururumuz olan sevgili yavrularımızla, onların büyükleri olarak onlara eşlik etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Geleceğin Mühendisleri, Geleceğin Doktorları KAYMEK Bünyesinde Yetişiyorlar"

Başkan Büyükkılıç, gençleri kendilerine emanet eden ailelere teşekkür ederek, "Yavrularımızı bizlere emanet eden ailelerine teşekkür ederken yavrularımızı yüreklendiren ülkemize, devletimize, değerlerimize bağlı bir şekilde yetiştiren hocalarımızı, tüm ekibi tebrik ediyorum. Bunlar bizim geleceğimiz, inşallah bu potansiyeli daha da arttırmamız gerektiğinin farkındayız. 80 civarında yavrumuz var. Bu sene çok şükür hepsi üniversitelere girdik, başarılı üniversitelerde yer aldı. Geleceğin mühendisleri, geleceğin doktorları, geleceğin ekonomistleri, geleceğin iktisatçıları Kayseri'mizde, KAYMEK bünyesinde yetişiyorlar. Sağ olsunlar içimizi huzur dolduruyorlar. Onları seviyoruz, dua ediyoruz. Bir büyükleri olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman yanlarında olacağımızı da ifade etmek istiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Değerlerine Bağlı Gençler Yetişsin İstiyoruz"

Gençlere nasihatlerde bulunan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Bizler sevinciyle, sıkıntısıyla hizmet dolu ömrümüzün değişik enstantanelerini bu arada da paylaşıyoruz. İmkanları değerlendirmek lazım, kıymetini bilmek lazım. Dışlanmışlığı, horlanmışlığı yaşamış bir nesil olarak, sizler bunu yaşamayın diye çırpınıyoruz. Değerlerine bağlı gençler yetişsin istiyoruz. Hep söylediğimiz, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanımıza, milletimize, devletimize ve dinimize bağlı yetişsinler istiyoruz. Toplum içerisinde sosyalleşsinler istiyoruz. Tek çiçekle bahar gelmez, tek taş duvar olmak felsefesiyle bu imkanların hepsinden yararlansınlar istiyoruz. Spor da lazım, sosyallik de lazım, kültürel çalışma da lazım, hatta yemek pişirmeyi de öğrenmeleri lazım. Bunların hepsi hayatın içinde olan boyutlar, maşallah zaten yetişiyorlar."

" Türkiye'miz Bir Cennet"

Beyin göçüne de değinen Başkan Büyükkılıç, "Tabi yurt dışını görmeleri lazım ama bunu bir göçe dönüştürüp orada kalmamaları lazım. Oralarda da öğrenecekleri vardır, onların da bizden öğrenecekleri vardır. Şuanda yurt dışından gelip burada tedavi olan binlerce insan var. Sağlık alanında Türkiye bir numara, hem fiziki şartlarda hem bilimsel fikirde. Hele hele Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, en başarılı fakültelerden birisi. O açıdan siz üzerinize düşeni yaparsanız, donanımlı olur, eğitimli olur, kendinizi yetiştirir, özgüvenli olursanız zaten sorun kalmaz. Kesinlikle yabancı dil, en az üç tane, 11 alanda değişik ülkenin dilini öğreten bir kuruluşumuz var. Ücretsiz, bedava, boş kaldıkça yabancı dil öğrenin. Bir dil bir insan, 11 dil 11 insan. O açıdan kendinizi yetiştirin, dışarıyı da görsünler ama oralara mahküm olmasınlar. Afrika'yı da göreceği, Avrupa'yı da göreceğiz, Asya'yı da sonuç itibariyle kendi ülkemizde biz de varız diyebileceğiz. Bunu diyecek kapasitede, cesarette, potansiyeldeyiz. Türkiye'miz bir cennet. Başarılar diliyorum, her birinizin alnında öpüyorum" şeklinde konuştu.

"Memduh Başkan Gençlerin Başkanı"

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde hizmet veren Talas Gençlik Merkezi öğrencileri de sunulan hizmet ve düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ettiler.

Bir Talas Gençlik Merkezi öğrencisi etkinlikten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur desturuyla yola çıktık. Sabah namazında kalktık, bizim için de çok iyi oldu, güzel hava aldık. Başkanımız da her zamanki gibi yanımızda" derken bir başka Talas Gençlik Merkezi öğrencisi ise "Ben de çok mutluyum. Sabah namazından sonra çıktık, güzel bir spor oldu bizim için. Başkanımız da bizimle birlikte, mutluyuz" ifadelerinde bulundu.

Bir diğer öğrenci ise "Gerçekten keyif aldığımız bir etkinlik. Başkanımızla beraber sabah kalkıp bu yürüyüş hem zihnimize hem de vücudumuza iyi geliyor. Bu etkinlik için teşekkür ederiz Başkanımıza" sözleri ile Büyükkılıç'a teşekkür ederken yine bir başka öğrenci de "Memduh Başkan gençlerin başkanı, sürekli yanımızda, teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra gençlerle birlikte parkuru tamamlayan Başkan Büyükkılıç, yine gençlerle soğuma hareketleri yaparak sabah sporunu egzersizlerle birlikte tamamladı.

Gençlerin yoğun ilgisi ile gerçekleşen sabah yürüyüşü, Erciyes'in ihtişamlı görüntüsü önünde günün anısına çekilen fotoğraflarla renklendi. - KAYSERİ