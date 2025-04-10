Başkan Büyükkılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümünü Kutladı

Başkan Büyükkılıç, Türk Polis Teşkilatı\'nın 180. Yıl Dönümünü Kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı ziyaret etti ve tüm polislerin haftasını kutladı.

10.04.2025 15:07  Güncelleme: 15:10
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Aydın nezdinde tüm polislerin Polis Haftası'nı kutlayan Başkan Büyükkılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü de tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu. Aydın, Başkan Büyükkılıç'ı Emniyet Müdürlüğü önünde karşılarken Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürlüğü şeref defterini imzaladı. Daha sonra Başkan Büyükkılıç ve Emniyet Müdürü Aydın, sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etti. Ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, "Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Kayseri Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın'ı ziyaret ettik. Bu güzel ziyaret vesilesiyle hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için cansiperane görev yapan tüm kahraman polislerimizin 180'inci kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum" dedi. İl Emniyet Müdürü Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a nazik ziyaretleri ve tebrikleri için teşekkür etti.

Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

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