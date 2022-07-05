Başkan Büyükkılıç, ulu çınarların gönlünü aldı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, ulu çınarların gönlünü aldı

05.07.2022 10:34
Başkan Büyükkılıç, ulu çınarların gönlünü aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret ederek, ulu çınarların gönlünü aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret ederek, ulu çınarların gönlünü aldı.

Yoğun programına ve çalışma temposuna rağmen şehirdeki yaşlı vatandaşları ihmal etmeyen ve her fırsatta Büyükşehir Belediyesi'ne ait yaşlı yaşam ve dayanışma merkezine ziyarette bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir kez daha ulu çınarların gönlünü aldı. Klasik belediyecilikten öte sosyal ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vermeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, dua kaynağı olarak nitelediği yaşlı vatandaşları, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde ağırlarken, onları da ziyaret ederek dualarını alıyor. Yaşlı yaşam ve dayanışma merkezi ziyaretinde personel ile tek tek konuşarak ilgilenen Büyükkılıç, merkezin yaşlı sakinleri ile de görüştü, onlarla sohbet etti. Büyükkılıç, samimi ve sıcak bir ortamda yaşlılarla sohbet ederek vakit geçirdiği merkezde, ulu çınarların öce gönlünü, sonra da dualarını aldı.

Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de hazır bulundu.

LÜKS OTEL KONFORUNDA 2 YILDAN BU YANA HİZMET VERİYOR

Başkan Büyükkılıç tarafından 2019 yılında temeli atılan ve yaklaşık 2 yıldan bu yana yaşlı çınarlara hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, lüks otel konforunda ve sıcak ilişkiler kurulan ortamda yaşlı vatandaşları misafir ederken, yaşlı çınarların gönlünü hoş tutmaya özen gösteriyor. Merkezde, dinlenme odaları, fizik tedavi odası, hobi odası, sağlık odası, kişisel bakım odası ve sosyal alanlar da yer alıyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, ulu çınarların gönlünü aldı - Son Dakika

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