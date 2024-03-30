Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililere Sandığa Gitmeleri Çağrısında Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserili vatandaşlara 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerde sandığa gitmeleri çağrısında bulunarak, "Kayseri'mizde huzur içerisinde, demokrasi şöleni altında seçimlerin yapılacağına inancımız ve güvencimiz tamdır. Geleceğimiz için, yeni 5 yıl için, istikrar için, sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım" dedi.
30 yıl önce aktif siyasete başlayan, bu süreçte il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yapan ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet ve yatırım dolu 5 yılı aşkın süreyi geride bıraktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi bir açıklama yaparak, vatandaşlara 'Sandığa Gidin' çağrısında bulundu.
Yerel yönetimlerin, demokrasinin temel taşlarından biri olduğu, bu sebeple, yerel yönetimlerin belirlenmesi için yerel seçimlerde vatandaşların sandığa gitmesinin elzem olduğu vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, "Her bir Kayserili vatandaşımızın sandığa giderek yerel yönetimlere katılım sağlaması, demokratik sürecin önemli bir parçasıdır" dedi.
Büyükkılıç, oy kullanmanın önemine işaret ederek, "Yerel seçimlerde bir vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın önemini asla unutmayalım. Yerel yönetimler demokrasinin ilk adımıdır ve bu da bizim seçimlerimizle şekillenir. Geleceğimiz için, yeni 5 yıl için, istikrar için, sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım" diye konuştu.
" Türkiye'nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'yi çok sevdiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyük Kayseri Mitingi'ndeki hitaplarında ifade ettiği gibi, Türkiye'nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri, Anadolu'nun ortasında bir sanayi, ticaret, tarım vahası kurmayı başaran şehir Kayseri, üretim ve ihracatıyla Türkiye'nin 81 iline ilham olan şehir Kayseri, konumuyla, önemiyle, ürettiği değerlerle, yetiştirdiği büyüklerle, dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimiz yerel seçimlerde de yine en doğru kararı sandık başında verecektir. Kayseri, sağduyu ve ferasetiyle istikrara sahip çıkmaya devam edecektir. Biz Cumhurbaşkanımızın ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin yanındayız, onların vatan sevdasının yanındayız, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza sahip çıkma duygusuyla el eleyiz, gönül gönüleyiz."
"Oy pusulasında 1'inci sıradayız"
Oy pusulasında 1'inci sırada olduklarını söyleyen Büyükkılıç, Kayserilinin hizmetkarı olduklarını belirterek, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele, yerel yöneticiler olarak üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya devam edeceğimizi paylaşıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefemizle şehrimizi daha yaşanılabilir, daha konforlu ve daha düzenli bir hale getirmek için yerel yönetimler olarak canla başla çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak belediyecilik hizmetlerini büyük bir özveriyle yapma gayreti içerisindeyiz. Kayserimizin insanlarını sırtımızda taşısak azdır. Onların hizmetkarı olurken, Kayserililere yaptığımız hizmeti bir ibadet vesilesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kayseri'ye yakışır bir süreç ve demokrasi kuralları içerisinde bir seçim olmasını temenni eden Büyükkılıç, "18 yaşını doldurup, oy kullanma hakkına sahip tüm hemşehrilerimizin mutlaka sandığa gitmeleri çağrısında bulunuyoruz. Vatandaşlık görevimizi yerine getirip, sandığa gidelim. Yapılacak seçimlerin ülkemize ve şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililere Sandığa Gitmeleri Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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