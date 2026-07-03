Erciyes Üniversitesi'nde yenilenen kütüphane açıldı - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi'nde yenilenen kütüphane açıldı

Erciyes Üniversitesi\'nde yenilenen kütüphane açıldı
03.07.2026 16:06  Güncelleme: 16:08
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş ile Erciyes Üniversitesi'nin yenilenen Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Büyükkılıç, eğitime yatırımın şehrin geleceğine güç kattığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve il protokolü ile birlikte yenilenen Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin de çevre düzenlemesiyle katkı sunduğu projede Büyükkılıç, eğitime yapılan yatırımların Kayseri'nin geleceğine güç kattığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi tarafından yenilenerek modern ve çağdaş bir yapıya kavuşturulan Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın da iştirak ettiği törende Başkan Büyükkılıç, eğitime ve bilime yapılan yatırımların Kayseri'nin geleceğine değer kattığını vurguladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende Erciyes Üniversitesi'nin tanıtım filmi de izletildi.

Açılışta konuşan Başkan Büyükkılıç, Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin üniversitenin öz kaynaklarıyla yenilenerek modern bir eğitim ortamına dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e teşekkür ederek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak projeye peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Kayseri'yi eğitim şehri olarak daha güçlü noktalara taşıyacağız"

Kayseri'nin beş üniversitesiyle önemli bir eğitim merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimlerin üniversitelerle güçlü iş birliği içerisinde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında, 'Bu güzel hizmete hep birlikte tanıklık etmenin onurunu yaşıyoruz' diyen Büyükkılıç, "Erciyes Üniversitemizin hem bilimsel hem de fiziki altyapısını geliştirme yönündeki çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte üniversitelerimize destek vermeyi sürdürüyoruz. Çünkü şehrimizi seviyoruz. Aidiyet duygusunu güçlendiren her yatırım, Kayseri'nin geleceğine yapılan yatırımdır" diye konuştu.

Kayseri'nin hayırseverlik kültürüyle örnek bir şehir olduğunun altını çizen Büyükkılıç, merhum hayırsever Kadir Has'ın adını taşıyan kütüphanenin bu anlamda ayrı bir değer taşıdığını ifade etti.

"Kütüphanelerimizi ve kültür yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve kültür yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, şehir genelinde kütüphane sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kitap fuarlarıyla milyonlarca kitapseveri ağırlayan Kayseri'nin kültür alanındaki güçlü konumunu daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini söyleyen Büyükkılıç, "Kütüphanelerimizi çoğaltıyor, kitapla buluşan nesiller yetişmesine katkı sunuyoruz. Üniversitelerimizin, hastanelerimizin ve eğitim kurumlarımızın fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kurumlar şehrimizin en önemli değerleri arasındadır" dedi.

Elitaş'tan büyükşehirin eğitim yatırımlarına "mükemmel" yorumu

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise konuşmasında üniversitelerin bilgi üreten ve geleceği şekillendiren kurumlar olduğuna dikkat çekerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan kütüphaneleri takdirle karşıladığını ifade etti. Elitaş, Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür alanındaki yatırımlarını "mükemmel" sözleriyle değerlendirdi.

Rektör Altun: "Memduh Başkanımız süreç boyunca yanımızdaydı"

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise açılış konuşmasında üniversitenin akademik ve fiziki gelişimine ilişkin bilgiler paylaşırken, Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin yenileme çalışmalarıyla yaklaşık yüzde 60 kapasite artışı sağlandığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç'ın proje sürecindeki desteğine özellikle teşekkür eden Altun, "Memduh Başkanımız süreç boyunca bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gerek görüşmelerde gerek çevre düzenlemelerinde her zaman yanımızda oldu. Hatta çalışmaları bizzat yerinde takip etti. Dün dahi kütüphanemizin son halini görmek için geldi. Bu destekler bizim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Kadir Has Merkez Kütüphanesi hizmete açıldı. Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki protokol üyeleri, modern çalışma alanları, zengin kaynakları ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken kütüphanede incelemelerde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Üniversitesi'nde yenilenen kütüphane açıldı - Son Dakika

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