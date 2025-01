Başkan Büyükkılıç, Yeşil Alanlar Çalıştayı\'na katıldı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; tarihi dokusuna sahip çıktığı Kayseri'nin doğasını da gözetiyor. Kayseri'ye, Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı millet bahçelerinden birisini kazandıran Büyükkılıç, yeşile yönelik faaliyetleri kapsamında 'Yeşil Alanlar Çalıştayı'na da imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarih ve kültür zenginlikleri ile turizm kenti olan Kayseri'nin, tarihine ve kültürel değerlerine yönelik faaliyet ve projelerinin yanı sıra, kentin doğası ile yeşil alanlarına da sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde düzenlenen 'Yeşil Alanlar Çalıştayı', yerel yönetimlerden firmalara kadar geniş katılımlı bir şekilde gerçekleştirildi. 'Zenginlikler Şehri Kayseri' belgesel filmi gösterimi ile başlayan çalıştayda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, müdürüler ve firma yetkilileri katıldı. Şehrin yeşil dokusunu daha da güçlendirmek, teknolojinin sunduğu imkanlarla yeşil alanları daha verimli hale getirmek adına gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'yeşil' konusunda da yine kentte tüm belediyeler ile birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket ettiklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'de belediye denilince isimler yok olur, hepimiz birlikte anılırız. Bu sorumluluk anlayışı içerisinde bize düşen, bir eksiklik gördüğümüz zaman bu Melikgazi'nin, Talas'ın, Kocasinan'ın, Hacılar'ın demeyeceğiz mutlaka onu sahipleneceğiz. Talas da bizim, Melikgazi de bizim, Kocasinan da bizim, Hacılar da bizim, on altısı da bizim. Öyle görmek mecburiyetindeyiz, o zaman bereketi olur" diye konuştu. Kayseri'de yıllar önce 4-5 tane park olduğunu hatırlatan Büyükkılıç; "Onların da etrafları dikenli tellerle çevrili ya da kapılarında kilit vardı. Çok şükür o günler geride kaldı. Parklarımız vatandaşla, halkla buluştu. Parkların sayısı sayılamaz hale geldi" dedi. Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin şehrin merkezinde her yaş grubundan insana hitap ettiğini kaydederek, "İçerisinde bulunduğumuz millet bahçesi de gerçekten Türkiye'de ilklere imza atan bir konumda. Burada, şehrin merkezinde, yok yok. Her kesime, her yaşa hitap edecek etkinliklere fırsat veren ve hakikaten içimizi açan bir millet bahçesi" ifadelerini kullandı. Kentte tüm belediye başkanlarının gayretle çalıştığına dikkat çeken Büyükkılıç, insanların emin eller vasıtasıyla hizmet almasını sağlamak amacıyla çaba gösterdiklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin belediyecilikte model olarak anıldığının altını çizerek, "Çok şükür Kayseri'miz, belediyecilikte model bir şehir olarak anılıyor. Bizim bunun içini daha iyi doldurmamız lazım" dedi. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını dile getiren Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Yeşil alanla ilgili yaptığınız çalışmalardan dolayı sizi tebrik ediyorum. Her alanda yeşili önemseyen bir yaklaşım. Bu manada da yenilenebilir enerjiyi de önemseyen yaklaşım ile RES projesiyle 3 tane türbin, her biri 7 megavat, 21 megavat, 22 milyon Euro'ya mal oldu. Allah şükürler olsun belediyeler olarak bizler yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız teşriflerinde bunu duyunca, 'demek sizler RES projesi mi hayata geçiriyorsunuz' diye hayranlıkla sordu."

Pandemi ve depremler dolayısıyla daha önce yapılmasını planladıkları söz konusu yeşillendirme çalıştayının geciktiğini dile getirerek sözlerine başlayan Türkmen ise Kayseri'deki yeşil alanlar ve yönetimi konusunda bilgiler vererek, çalıştayın faydalı olması temennisinde bulundu. Çalıştayda konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman öncü olduğunu, ilklere imza attığını dile getirerek, gerçekleşen çalışmalar ve çalıştay için Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. Kök, çalıştayda bilgi ve tecrübelerini aktararak Talas Belediyesi'nin çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Zengin tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra doğal güzellikleri ile de öne çıkan Kayseri'de yeşil alanların sadece korunmakla kalmayıp daha da geliştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerin önemine vurgu yapılan çalıştayda, akıllı şehircilik anlayışı çerçevesinde, yeşil alanların yönetimi, sulama sistemleri, enerji verimliliği, oyun grupları, peyzaj uygulamaları ve millet bahçeleri hakkında bilgiler verildi. - KAYSERİ