Başkan Canpolat, Bahçelievler\'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Bahçelievler bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Her fırsatta vatandaşlarla birebir temas kurarak talepleri yerinde dinleyen Başkan Mehmet Canpolat, bu kez Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Ziyaret sırasında Canpolat'a Şair Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Altun ve Sultan Fatih Mahalle Muhtarı Hikmet Arslan'da eşlik etti. Esnafın işyerlerini tek tek ziyaret eden Canpolat, hayırlı işler temennisinde bulunarak esnafın taleplerini not aldı.

Cadde üzerindeki vatandaşlarla da görüşen Canpolat, iletilen talepler doğrultusunda ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Haliliye ilçesinde yapılan hizmetlerden memnun olduklarını dile getiren bölge sakinleri, Canpolat'a teşekkür etti.

Esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle talepleri dinlemeye devam edeceğini kaydeden Canpolat, görüşmelerin ardından bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA