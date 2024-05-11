Başkan Çavuşoğlu, Anneler Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Başkan Çavuşoğlu, Anneler Günü için mesaj yayımladı

Başkan Çavuşoğlu, Anneler Günü için mesaj yayımladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin önemine vurgu yaparak, annelerin karşılıksız sevgileri ve özverileriyle herkesin mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Başkan Çavuşoğlu, annelerin gelecek nesillerin güvencesi olduğunu ve onların mutluluğu için çalışacaklarını ifade etti.

11.05.2024 11:00  Güncelleme: 11:01
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Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Çavuşoğlu, "Evladının geleceğinden endişe duymayan, hayata daha güvenle bakan, gözünde tek damla yaş olmayan mutlu ve huzurlu annelerimizin yaşadığı bir Denizli için hep beraber çalışacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında karşılıksız sevgileri, bitmeyen özverileri ve sınırsız hoşgörüleri ile annelerin herkesin mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Annelerin yetiştirdiği iyi, dürüst, onurlu ve ahlaklı bireylerin güçlü ülkelerin de geleceği olacağını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "İnsanlığın varoluşundan beri bütün insani değerlerin temelinde annelik vardır. Hayatımız boyunca rehberimiz, ilk öğretmenimiz ve en büyük güç kaynağımız olan annelerimiz sonsuz sabrın, şefkatin, merhametin ve iyiliğin sembolüdür" ifadelerini kullandı. Anneliğin dünyadaki en yüce duygu olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Evladının geleceğinden endişe duymayan, hayata daha güvenle bakan, gözünde tek damla yaş olmayan mutlu ve huzurlu annelerimizin yaşadığı bir Denizli için hep beraber çalışacağız. Çocuğunun insanca yaşam sürmesi için bir ömür boyu fedakarlık gösteren engelli annelerimizin hayatını kolaylaştırmak ve yüzlerine tebessüm katabilmek en önemli görevlerimiz arasında olacak. Bu duydu ve düşüncelerle, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, şehit anneleri ve değerli annem olmak üzere sevgileriyle bütün dünyamızı güzelleştiren, şefkat dolu yürekleriyle hayatımıza yön veren kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Anneler Günü, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çavuşoğlu, Anneler Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika

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