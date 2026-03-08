Başkan Çerçioğlu: "Kadınının gücüyle çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iftar programına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kadının gücüyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla düzenlenen iftar programı düzenlendi. İftar programına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katılım gösterdi. İftar programında bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Başkan Çerçioğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldık. Kadının gücüyle Aydınımız ve ülkemiz için çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN