Başkan Çerçioğlu; "Kadınların kaderi savunmasızlık ve ölüm değildir" - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti; "Kadınlara karşı şiddette, aklımızın almayacağı, hayal bile edemeyeceğimiz vahşet hikayeleri gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Kadınların hedef oldukları bu korkunç gerçekler, sosyal hayatın bir parçası ve normali haline getirildi. İnsanlık onurunu ayaklar altın alan bu durum, acıyı içinde hisseden bizler için kabul edilemez. Normalleştirilemez. 2012'de 139 bin olan koruma talebi sayısının, 2020 yılına geldiğinde yüzde 114 artışla 339 bin 792'ye yükseldi görülmektedir. Binler, onbinler, yüzbinler. Bunları birer rakam olarak görmek körlüktür. Anne kucağında sonsuz bir sevgi ile başlayan, hayaller ve emekler ile kurulan yaşamlar, 3. sayfa haberlerinin manşeti olarak bitmemeli, bitmez. Ülkemizde kadınların kaderi savunmasızlık ve ölüm değildir. Ülkemiz milli mücadele döneminde kadını erkeği birlikte mücadele ederek kurulmuş ve "kimsesizlerin kimsesi" felsefesi ile bugünlere gelmiştir. Ancak geldiğimiz noktada uygulanan yanlış politikalar, vatandaşlarımızı hayatın her alanında "kimsesiz" bırakırken, özellikle kadınları daha da savunmasız hale getirmiştir. Mahkeme salonlarında sırf kravat takıyor diye bir caniye indirim uygulanıyorsa, kadınlar kimsesizdir. Defalarca koruma başvurusu yapan kadın öldürülüyorsa, bu kimsesizliktir. Önümüzdeki tüm gerçeklere rağmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılıyorsa bu tüm kadınlarımızı kimsesizliğe mahkum etmektir.

Cumhuriyetimiz kimsesizlerin kimsesidir. Kuruluş felsefemizden uzaklaşarak kadınları savunmasız bırakan anlayışı değiştireceğiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bunu biz kadınlar sağlayacağız. Münevver, Şule, Özgecan, Pınar, Ceren, Başak. Çağdaş ve aydınlık yarınları kuracak olan bu evlatlarımızı asla unutmayacağız. Umutlu ve mutlu bir yarın için hep birlikte mücadele edeceğiz" - AYDIN