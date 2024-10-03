Başkan Çerçioğlu\'na Nezaket Ziyareti

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Söke Belediyesi'nin ortaklığında yürütülen çalışmalar ile hayata geçirilecek projeler değerlendirildi, görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Çerçioğlu, "Tüm ilçelerimizde çalışmalarımız gece gündüz demeden devam ediyor. Güzel Aydın'ımızı güç birliği içerisinde aydınlık yarınlara taşımak için çalışmaya, hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çerçioğlu, Arıkan'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN