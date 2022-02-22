Başkan Çerçioğlu, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ağırladı - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ağırladı

22.02.2022 14:20
Başkan Çerçioğlu, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ağırladı

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özmen, yeni seçilen yönetimiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özmen, yeni seçilen yönetimiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özmen, Başkan Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kendilerini misafir etmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu ise Özmen ve yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ağırladı - Son Dakika


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