Başkan Çerçioğlu'nun Çorba İkramı Kış Günlerinde Vatandaşları Sevindiriyor - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu'nun Çorba İkramı Kış Günlerinde Vatandaşları Sevindiriyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında vatandaşlara ve esnafa çorba ikram ederek destek olurken, bu uygulama ekonomik olarak zor durumda olanlara katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşlar, çorbanın kendilerine büyük fayda sağladığını belirttiler.

05.12.2024 11:55  Güncelleme: 11:58
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Başkan Çerçioğlu, soğuk kış günlerinde esnaf ve vatandaşların yanında

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi çorba ikramıyla vatandaşın ve esnafın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Kış mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda çorba ikramıyla vatandaşın ve esnafın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Uygulamadan çok memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, çorba ikramının ekonomik olarak bütçelerine katkı sağladığını belirtti. Vatandaşlar sıcak çorba ikramı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Özlem Başkanımız ile gurur duyuyoruz"

42 yıldır Aydın'da yaşadığını söyleyen Doğan Kaplan, sabah yürüyüşlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çorba ikramı ile kahvaltısını yaptığını belirtti. Kaplan, "Özlem Hanımın bu çorba hizmetlerinden ve diğer hizmetlerinden çok memnunum. Her sabah spor yapıyorum, 5-6 senedir de her sabah bu çorbadan içiyorum, sporda denk geldiğimde mutlaka içiyorum. Öğrenciler de içiyor, esnaf da içiyor, bizler de içiyoruz; sabah keyfi oluyor, daha ne olsun ki. Lakabını da güzel koymuşlar 'Topuklu Efe' olarak. Gurur duyuyoruz, başarılar diliyoruz" dedi.

"Durumu olmayan insanlar buradan çorba alıyor"

Ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların da çorba ikramından alarak çocukları ile birlikte kahvaltı yaptığına dikkat çeken Mehmet Yanbaşlı, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Yanbaşlı, "Allah bin kere razı olsun. Halkımız burada sabah kahvaltısı yapıyor bunun ile Allah bin kere razı olsun. Çok güzel tadı, güzel olmasa zaten ben içmem de almam da. Durumu olmayan insanlar da tencere ile geliyor, dolduruyorlar; 3-4 kişilik bir aile çoluğuyla çocuğuyla o çorbayı içebiliyor yani" İfadelerini kullandı.

Efeler ilçesinde esnaf olduğunu belirten Serdar Türk ise, "Özlem Başkandan gayet memnunuz. Eşim ile birlikte işe geldik, buradan çorbamızı aldık yanına da bir simit aldık şimdi işe gidiyoruz, gayet güzel" diye konuştu.

"Allah Özlem Başkanımızdan razı olsun"

Pazar esnafı Meliha Özalp, çorba ikramından dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederek, "Ben Özlem Başkandan kapımda bekleseler bile vazgeçmem. Ben onu çok seviyorum, onun için çarşılarda bile kavga ediyorum. Çorba çok güzel, o kadar güzel ki Allah razı olsun Özlem başkandan, Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu'nun Çorba İkramı Kış Günlerinde Vatandaşları Sevindiriyor - Son Dakika

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