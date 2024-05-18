Başkan Çerçioğlu: Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için çalışacağız - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu: Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için çalışacağız

Başkan Çerçioğlu: Türkiye Cumhuriyeti\'ni daha ileriye taşımak için çalışacağız

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çerçioğlu, Atatürk'ün Türk milletinin umutlarını yeşerttiğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.

18.05.2024 10:20  Güncelleme: 10:21
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 1919'da Türk milletinin umutlarını yeşerttiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; " Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için hiç durmadan çalışacağız" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu, mesajında "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 105. yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi, hala yüreklerimizde yanmaya devam ediyor. Anadolu'nun işgal altındaki topraklarında, esaret zincirlerini kırmak için Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde destansı bir hikaye yazıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tarihin gördüğü en büyük özgürlük mücadelesini vererek Türk milletinin umutlarını yeşertti. Atatürk'ün önderliğindeki Türk milleti, yokluk içinde başladığı yolculuğunda azimle, kararlılıkla ve cesaretle şanlı bir destana imza attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığı günü 'Ben, 1919 senesi Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım' sözleriyle anlatmaktadır. Bizler, Atatürk'ten aldığımız şanlı mirası, aydınlık yarınlarımızın umudu olan gençlerimiz ile birlikte var gücümüzle taşımaya devam ediyoruz. Geleceğe umutla bakmak ve çağdaş, demokratik, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için hiç durmadan çalışacağız. Bu vesileyle, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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