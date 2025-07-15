Başkan Çetinkaya\'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü mesajı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özkan Çetinkaya, Türk milletinin o gece ortaya koyduğu kararlı duruşun sadece bir darbe girişimini değil, vesayet anlayışını da tarihin çöplüğüne gönderdiğini vurguladı.

Başkan Çetinkaya 15 Temmuz 2016'nın Türkiye'nin kaderine ipotek koymak isteyenlere karşı bir milletin ayağa kalktığı gece olduğunu belirterek, "Tanklara, mermilere, uçaklara karşı elinde sadece bayrağı ve inancıyla meydanlara inen milyonlar, iradesine sahip çıkmış; Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan bu karanlık teşebbüsü bozguna uğratmıştır" dedi.

15 Temmuz'un, Türkiye'nin bağımsızlık yürüyüşünde bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Çetinkaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletimizin eşsiz cesareti sayesinde Türkiye, o gece yalnızca bir darbe girişimini değil; dış destekli hesapları, iç ihanet odaklarını ve demokrasi düşmanlarını da alt etmiştir. Bu millet, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da canı pahasına vatanını savunmuş, hiçbir gücün bu ülkenin kaderine ipotek koyamayacağını tarihe bir kez daha not düşmüştür. Milletimizin yazdığı bu destan, demokrasiye, bağımsızlığa ve ortak geleceğimize duyduğumuz sarsılmaz bağlılığın en güçlü ifadesidir" şeklinde konuştu.

Mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anan Başkan Çetinkaya, "Bu aziz topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu canını ortaya koyan kahramanlarımıza borçluyuz. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Millet olarak bu ihaneti unutmayacak, geleceğimizi aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK