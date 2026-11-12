Başkan Çetinkaya, Karabük’ün spor altyapısını güçlendiriyor

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile kentte farklı noktalara yeni spor tesisleri kazandırılmasına yönelik protokol imzaladıklarını bildirdi.

Çetinkaya, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Ankara'da bir araya gelerek yeni spor yatırımlarına ilişkin protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında Karabük'ün farklı noktalarında sentetik çim yüzeyli futbol sahaları, yürüyüş parkurları, açık spor tesisleri ve fitness alanlarının yapılması planlanıyor.

Gençlerin sporla iç içe büyüdüğü, her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere katılabildiği bir şehir hedefiyle çalıştıklarını belirten Çetinkaya, yatırımların Karabük'e hayırlı olmasını diledi.

Çetinkaya, yatırımlara verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'a teşekkür etti.