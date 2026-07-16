15 Temmuz\'un 10. Yılında Meydanlardan Birlik Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, "İlk günkü inanç, aynı kararlılık ve aynı vatan sevgisiyle meydanları dolduran aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesidir" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde Kayserililer, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için meydanları doldurdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Kayseri protokolü ve binlerce vatandaşla birlikte Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılarak, milletin iradesine sahip çıkan hemşehrileriyle bir araya geldi. Program boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, 15 Temmuz'un Türk milletinin yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi;

"15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapan aziz milletimiz; Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da nasıl istiklaline sahip çıktıysa, 15 Temmuz gecesi de aynı iman, aynı cesaret ve aynı fedakarlıkla vatanına sahip çıkmıştır. Bayrağımızı indirtmemek, ezanımızı dindirtmemek ve devletimizi ilelebet yaşatmak için dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içerisinde dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; 'İri olacağız, diri olacağız ve hep beraber Türkiye olacağız."

Meydanlarda bir kez daha birlik ve beraberlik tablosunun sergilendiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, milletin tek yürek olduğunu ifade ederek; "Bugün burada 7'den 70'e herkes tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet anlayışıyla aynı duygularda buluştu. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyerek milli iradesine sahip çıkan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gençlere de önemli mesajlar veren Başkan Çolakbayrakdar, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Sevgili gençler, geleceğimiz sizlersiniz. 15 Temmuz gecesi yaşananları ve milletimizin destansı direnişini asla unutmayın, unutturmayın. Bu aziz vatanın hangi fedakarlıklarla korunduğunu her zaman hatırlayın. Allah göstermesin, bir daha bu millete ve bu devlete kastetmek isteyen hainler çıkarsa, milletimizin aynı kararlılığı göstereceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar; Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan lokma, çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Kayseri protokolü ve vatandaşların şehitler için yapılan dualara hep birlikte eşlik etmesiyle sona erdi. Öte yandan Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de programın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gece boyunca çöp kutularını düzenli olarak boşaltarak çevre temizliğini aksatmayan ekipler, modern araç ve ekipmanlarla meydanı kısa sürede temizleyerek vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi. - KAYSERİ