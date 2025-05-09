Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri'mize yakışacak yüksek hızlı tren, şehrimizi taçlandıracak" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri'mize yakışacak yüksek hızlı tren, şehrimizi taçlandıracak"

Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri\'mize yakışacak yüksek hızlı tren, şehrimizi taçlandıracak"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kayseri-Yerköy Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı kapsamında Kocasinan ilçesi sınırlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

09.05.2025 11:37  Güncelleme: 11:39
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kayseri- Yerköy Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı kapsamında Kocasinan ilçesi sınırlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kayseri'ye yakışır bu önemli projenin hayata geçirilmesindeki kararlı iradesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, projenin tamamlanmasıyla birlikte Kayserili hemşehrilerin daha konforlu, hızlı ve modern bir ulaşım sistemine kavuşacağını belirtti.

Kocasinan sınırlarında yer alan Himmetdede Mahallesi'ndeki T7 tünelinin girişinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, şantiye alanında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Başkan Çolakbayrakdar, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Ankara-Kayseri hattı kapsamında yer alan T7 tünelinin giriş kısmındayız. Burası, Kocasinan ilçemiz sınırlarında bulunan Himmetdede Mahallesi. Tünelin çıkışı ise Kalkancık Mahallesi'nde yer alıyor. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki bu tünelde, hem giriş hem de çıkış tarafında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Güzergah boyunca binin üzerinde araç ve ekipman, 2 binin üzerinde de personel görev yapıyor. Son derece yoğun ve koordineli bir çalışma yürütülüyor. Hat genelindeki kazı ve toprak işleri %50 seviyesine ulaşmış durumda. Tünel imalatlarında ise yüzde 25 oranında ilerleme kaydedildi. İnşallah kazasız belasız bir şekilde tamamlandığında, Ankara ile Kayseri arasında hızlı tren seferleri başlayacak. Hemşehrilerimizin hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacağı günler yaklaşıyor. Bu müjdeli gelişmeyi buradan paylaşmış olalım."

T7 tünelinin yaklaşık 3 kilometre sonrasındaki çıkış noktası olan Kalkancık Mahallesi'nde de incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, burada yaptığı açıklamada ise projenin önemine dikkat çekerek; "Şu anda T7 tünelinin Kayseri yönündeki çıkış noktasındayız. Bundan sonraki etapta T8 ve T9 tünellerinin de tamamlanmasıyla, hattımız Kayseri'ye ulaşarak nihai hedefine kavuşmuş olacak. Buradaki çalışmalar 24 saat esasına göre devam ediyor. Yaz-kış demeden, hava şartları elverdiği sürece ekipler gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu proje, Kayserili hemşehrilerimizin modern, hızlı ve konforlu bir ulaşım sistemine kavuşması amacıyla hayata geçiriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ancak en büyük teşekkürü, bu vizyoner projenin arkasındaki kararlı duruşuyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kayseri'ye yakışır bu önemli yatırımı hayata geçiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, projenin, sadece ulaşım değil, aynı zamanda Kayseri'nin daha fazla ekonomik ve sosyal kalkınması açısından da stratejik bir adım olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'mize yakışacak yüksek hızlı tren, şehrimizi taçlandıracak' - Son Dakika

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