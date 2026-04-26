Başkan Çolakbayrakdar: "Kendi enerjisini üreten örnek ve sayılı belediyelerden biri olacağız" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "Kendi enerjisini üreten örnek ve sayılı belediyelerden biri olacağız"

Başkan Çolakbayrakdar: "Kendi enerjisini üreten örnek ve sayılı belediyelerden biri olacağız"
26.04.2026 11:23  Güncelleme: 11:25
Kocasinan Belediyesi'nin tüm tesislerinin, işletmelerinin ve elektrikli araçlarının enerji ihtiyacını karşılayacak olan ve 104 bin metrekarelik alanda yükselen Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kocasinan Belediyesi'nin tüm tesislerinin, işletmelerinin ve elektrikli araçlarının enerji ihtiyacını karşılayacak olan ve 104 bin metrekarelik alanda yükselen Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projenin tamamlandığında hem çevreye hem de belediye bütçesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Kayseri'miz adına tarihi bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Kendi enerjisini üreten belediye olacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Kayseri için dev projelere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahallesi'nde GES alanını ziyaret edip işçilere kolaylıklar diledi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artıracak ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışına güçlü katkı sunacak proje sayesinde Kocasinan Belediyesi, kendi enerjisini üreten örnek ve sayılı belediyeler arasında yerini alacağının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyorum. Cırgalan Mahallesi'nde yürüttüğümüz inşaat faaliyeti, Kocasinan Belediyesi'nin enerji ihtiyacını karşılayacak olan Güneş Enerji Santrali inşaatıdır. Önümüzdeki dönemde tamamlanmasıyla birlikte Kocasinan Belediyesi'ne ait tüm tesislerin, sosyal tesislerimizin, işletmelerimizin ve elektrikli araçlarımızın enerji ihtiyacını burada üreteceğimiz elektrikle karşılamış olacağız. Bu sayede büyük bir tasarruf sağlamış olacağız. Kocasinan Belediyemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayacak olan bu tesisin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. İnşaatın en kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte artık Kocasinan Belediyesi enerjisini buradan karşılamış olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bu yatırımla hem ekonomik tasarruf sağlayacak hem de temiz enerjiyle geleceğe nefes olacaklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, şehrin değerine değer katacak dev yatırımın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendi enerjisini üreten örnek ve sayılı belediyelerden biri olacağız' - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Kendi enerjisini üreten örnek ve sayılı belediyelerden biri olacağız" - Son Dakika
