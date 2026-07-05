Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan Akademi, hayatlara dokunan bir başarı markasına dönüştü"

Kocasinan Belediyesi ile Kocasinan Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca büyük emekle hazırladığı eserler, bir alışveriş merkezinde açılan yıl sonu sergisinde vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Serginin açılışını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'nin artık sadece bir eğitim merkezi değil, her yaştan vatandaşın hayatına dokunan örnek bir eğitim markası haline geldiğini söyledi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nihat Altınoluk, belediye meclis üyeleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, yıl boyunca büyük özveriyle hazırlanan eserlerin vatandaşlarla buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kocasinan Akademi'nin her geçen gün büyüyen bir eğitim ailesine dönüştüğünü ifade etti. Kocasinan Akademi ile birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları Kayseri'ye kazandırdıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi'yi kurarken en büyük hedefimiz; vatandaşlarımızın boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve yeteneklerini keşfetmeleriydi. Bugün geldiğimiz noktada ise görüyoruz ki akademilerimiz bunun çok ötesine geçerek sosyal hayatın, üretimin ve eğitimin merkezi haline geldi. Kocasinan Akademi, artık çocuklarımızın teknolojiyle buluştuğu, gençlerimizin kendini geliştirdiği, kadınlarımızın meslek öğrendiği, aile ekonomisine katkı sunduğu ve her yaştan vatandaşımızın kendini geliştirme fırsatı bulduğu örnek bir eğitim modeli olmuştur." diye konuştu. Sergide yer alan ürünlerin yalnızca kurs merkezlerinde kalmasını istemediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu eserlerin tüm Kayserililer tarafından görülmesini arzu ettiklerini ifade ederek, "Daha önce akademilerimizde sergilediğimiz bu kıymetli eserleri bu kez şehrimizin en yoğun noktalarından biri olan alışveriş merkezinde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Amacımız, kursiyerlerimizin büyük emek vererek hazırladığı eserleri daha geniş kitlelere ulaştırmak, onların başarılarını görünür kılmak ve üretime teşvik etmektir." diye konuştu. 'Eğitimin yaşı yoktur' anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi;

"Öğrenmek sadece okul sıralarında gerçekleşen bir süreç değildir. Hayatın her anı yeni bilgiler edinmek, yeni beceriler kazanmak için önemli bir fırsattır. Kocasinan Akademi de tam olarak bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Burada çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkes kendini geliştirme imkanı buluyor. Bizler de daha fazla vatandaşımızın bu hizmetlerden yararlanabilmesi için yeni akademiler kazandırmaya devam edeceğiz. Kocasinan'ın farklı bölgelerinde yeni eğitim merkezlerini hizmete sunarak bu başarı hikayesini büyütmeyi sürdüreceğiz."

Kursların hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli katkılar sunduğunu belirten Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise kadınların el emeği ürünleriyle hem aile bütçesine katkı sağladığını hem de geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına öncülük ettiğine dikkat çekerek, "Kadınlarımız bu kurslarda hem ekonomik hayata katkı sağlıyor hem de sosyalleşiyor. El emeği, göz nuru ürünlerini ortaya koyarken kadın ruhunun estetiğini sanata dönüştürüyorlar. Bu durum Kayseri'miz açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş, milli kimliğimizi yansıtan hediyelik eşyaların ve geleneksel ürünlerin yaşatılması açısından da yürüttükleri bu faaliyetler büyük değer taşımaktadır. Ben bu serginin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün gördüğümüz çalışmaların arkasında aslında bir yıllık büyük bir emek var. Belediye Başkanımızın akademiler aracılığıyla verdiği güçlü destek sayesinde binlerce kursiyerimiz son derece nezih ortamlarda ve atölyelerde bu faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca yurt dışından gelen misafirlerimiz için de bu sergi farklı bir deneyim olacaktır. Buradaki eserleri görmeleri, beğenmeleri ve satın almaları hem şehrimizin tanıtımına hem de el sanatlarımızın yaşatılmasına önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi. Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nihat Altınoluk da Kocasinan Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin eğitim faaliyetlerine önemli katkılar sağladığını belirterek, bir ay içerisinde yedi yıl sonu sergisi açmanın önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Çolakbayrakdar ve beraberindeki heyet, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı birbirinden değerli eserleri tek tek inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ