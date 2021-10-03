Üye Girişi
Başkan Çolakbayrakdar: "Yenişehir Mahallesini yeniliyoruz" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Yenişehir Mahallesini yeniliyoruz"

03.10.2021 13:40
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'ni ziyaret edip, mevcut park ile altyapı, yol ve çevre düzenleme alanında yenileme çalışmalarını inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'ni ziyaret edip, mevcut park ile altyapı, yol ve çevre düzenleme alanında yenileme çalışmalarını inceledi. Daha güzel yarınlar ve daha konforlu Kocasinan için yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kadim mahallelerimizden biri olan Yenişehir Mahallesi'ni de yeniliyoruz" dedi.

Saha çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yenileme ve asfaltlama çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini kaydetti. Mahallelerde değişim ve dönüşümün devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kadim mahallelerimizden biri olan Yenişehir Mahallesi Yurdakul sokakta asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Değişime ve dönüşüme ihtiyaç olan ve özellikle altyapıyla ilgili yenilenmeye ihtiyacı olan mahallemizin, bu yıl sokak ve caddelerinde yoğun tempoda çalışmalar sürdürdük. Mevsim şartları elverdiğince eksik kalan kısımları da yenileyeceğiz. Çabamız, bütün sokak ve caddelerini yenileyip, mahallemizde çalışmaları tamamlamak. Mimarsinan, Fevziçakmak ve Mevlana gibi mahallelerimizde altyapı çalışmalarında sona yaklaştık. Kayseri'ye ve Kocasinan'ımıza yakışır yeni bir çehre inşa ediyoruz. Mahallelerimizi daha da güzelleştiren bu çalışmalarımızın hayırlı olmasını ve hemşehrilerimizin sağlık, sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, tüm mahallelerimizde benzer şekilde ihtiyaçlar ölçüsünde yenileme çalışmasını devam ettirebilmektir" ifadelerini kullandı.

İnceleme sırasında yetişkin ve çocuklarla keyifli sohbetler eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların istek ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Yenişehir Mahallesini yeniliyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Yenişehir Mahallesini yeniliyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Yenişehir Mahallesini yeniliyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Yenişehir Mahallesini yeniliyoruz
Başkan Çolakbayrakdar: Yenişehir Mahallesini yeniliyoruz

Fen İşleri Müdürlüğü, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Yenişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Yenişehir Mahallesini yeniliyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi 13:34 Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı 13:30 Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş 12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş
Evinin önünde pusu kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü 12:26 Evinin önünde pusu kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak 12:03 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor 10:53 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede 09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti 09:01 Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
13:36 Nişanlı çift, magandalık yapan muhtarın kurbanı oldu! Havaya ateş etmesi engellenmek istenince arbede çıktı
13:33 Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi
13:31 Havaların soğumasıyla bitki çaylarına artan talep fiyatlara yansıdı! Ihlamurun kilosu şimdi 300 liradan satılıyor
13:30 Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı
13:28 Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır
12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş
12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu
12:02 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var
11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
Nişanlı çift, magandalık yapan muhtarın kurbanı oldu! Havaya ateş etmesi engellenmek istenince arbede çıktı Nişanlı çift, magandalık yapan muhtarın kurbanı oldu! Havaya ateş etmesi engellenmek istenince arbede çıktı         
13:36
Havaların soğumasıyla bitki çaylarına artan talep fiyatlara yansıdı! Ihlamurun kilosu şimdi 300 liradan satılıyor Havaların soğumasıyla bitki çaylarına artan talep fiyatlara yansıdı! Ihlamurun kilosu şimdi 300 liradan satılıyor         
13:32
Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır         
13:29
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı         
12:05
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak         
00:06
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 13:46:11. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Yenişehir Mahallesini yeniliyoruz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement