Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci\'yi bilgilendirdi

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ADANA (İHA) – Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçedeki sorunlar ve gerçekleşecek projelerle ilgili AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve beraberindekileri bilgilendirdi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, 14 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takmasıyla birlikte AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye geçen Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve partililer tarafından makamında ziyaret edildi. Milletvekili Zenbilci, Başkan Mahmut Dal'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İlçenin sorunlarını dile getiren Başkan Dal da yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Başkan Dal, Milletvekili Zenbilci ve beraberindekiler ile Himmetli, Yardibi ve Tülü Mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelerek köyün sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Köy halkı ile samimi bir sohbet ortamında bulunan Dal, köylülerin taleplerini ve önerilerini dinleyip çözüme kavuşturacağını dile getirdi.

Başkan Dal, Zenbilci ile ilçenin sorunlarının çözülmesi için istişare içerisinde olacaklarını belirtti. - ADANA