Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi - Son Dakika
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Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi

19.04.2022 15:10
Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, önemli projelerinden biri olan 'Kura Nehri Yaşam Alanı' etrafında birim müdürleri ve ekibiyle birlikte çevre temizliği yaptı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, önemli projelerinden biri olan 'Kura Nehri Yaşam Alanı' etrafında birim müdürleri ve ekibiyle birlikte çevre temizliği yaptı.

Eline aldığı kürek ve tırmıkla temizlik çalışmalarına katılan Başkan Demir, ekibi ile beraber saatlerce yorulmadan ter döktü. Yakın zamanda hizmete girmesi beklenen 'Kura Nehri Yaşam Alanı' projesinin Ardahan'ın ülke genelinde en iyi şekilde tanıtılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. - ARDAHAN

Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi
Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi
Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi
Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi
Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi
Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi
Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi

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Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi - Son Dakika


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