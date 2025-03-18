Başkan Demir\'in 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anma günü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Demir, mesajında; "Çanakkale Savaşı tarihin kaydettiği en büyük savaşlardan biridir. Vatanı uğruna canını vermekten çekinmeyen bir milletin destanı ve kahramanlık öyküsüdür. Milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün en manidar simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi bir azmin ve inancın zaferidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - ARDAHAN