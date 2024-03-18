Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Çanakkale Zaferi\'nin 109. Yıl Dönümü için Mesaj Yayımladı

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde çok önemli bir zafer olduğunu söyleyen Doğan, "Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünün büyük onurunu yaşıyoruz" dedi.

Çanakkale Zaferi ile Türk milletinin Vatanı ve İstiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını tüm dünyaya gösterdiğini belirten Başkan Şeniz Doğan, "Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinde çok önemli bir zafer olan Çanakkale Zaferi, ulusumuzun en büyük gurur günlerinden biridir. Eşsiz kahramanlığın tüm dünyaya ilan edildiği Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünün büyük onurunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, korkuya teslim olmayan, hiç kimseye boyun eğmeyen yüce Türk Milletinin asil ruhunun en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Çanakkale savaşının çocuk yaştaki askerlerden yiğit kumandanlara, cepheye mermi taşıyan analardan kıyafet diken genç kızlara kadar kenetlenmiş bir milletin zaferinin tarihe altın harflerle yazıldığını söyleyen Doğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler de vatan toprağı için yüz binlerce şehit verdiğimizi unutmadan, aydınlık yarınlar, kardeşlik ve barış için adımlar atıyoruz. Bizlere bağımsız bir vatan bırakmak için canını veren, zor şartlarda mücadele eden atalarımızın fedakarlıkları sayesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve dünya tarihinin akışını değiştiren Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'nci yıl dönümünü kutluyor, bu vesileyle Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden, düşman ordusuna geçit vermeyen tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum" - DENİZLİ