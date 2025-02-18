Başkan Doğan: "İlk tramvayımız Mayıs 2026'da Samsun'umuzun raylarında" - Son Dakika
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Başkan Doğan: "İlk tramvayımız Mayıs 2026'da Samsun'umuzun raylarında"

Başkan Doğan: "İlk tramvayımız Mayıs 2026\'da Samsun\'umuzun raylarında"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan şehre kazandırılacak olan 10 yeni tramvay aracı için Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile birlikte tramvayları üretecek olan yetkili firmayı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

18.02.2025 17:54  Güncelleme: 17:58
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan şehre kazandırılacak olan 10 yeni tramvay aracı için Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile birlikte tramvayları üretecek olan yetkili firmayı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Doğan, "Samsun'umuza değer katacak, ulaşım altyapımızı güçlendirecek ve toplu taşımayı daha verimli hale getirecek olan yeni tramvaylarımızın ilki, Mayıs 2026 tarihinde şehrimizin raylarında hemşehrilerimizle buluşacak" dedi.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirme ve toplu taşıma hizmetlerini iyileştirme amacıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi imzaladığı sözleşme ile Samsun'a 10 yeni tramvay aracının alınacağının müjdesini Temmuz ayında vatandaşlara vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilen 10 yeni tramvay aracı alım sözleşmesi'inin imzalanmasının ardından Samsun'a kazandırılacak yeni tramvayların üretimi için çalışmaları yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile birlikte tramvayları üretecek olan yetkili firmayı ziyaret etti. Başkan Doğan, fabrikada yapılan üretim süreciyle ilgili yetkililerden bilgi alırken aynı zamanda tramvay araçlarının tasarım ve üretim aşamalarını yerinde inceledi. Gerçekleştirilen incelemeler ve görüşmelerde yeni tramvayların Samsunlu vatandaşlara nasıl daha verimli ve konforlu ulaşım hizmeti sunacağına dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Yeni tramvay araçlarının ilkinin Mayıs 2026'da şehre ulaşması, Ocak 2027 itibariyle ise tüm tramvayların teslim alınması planlanıyor. Samsun'a kazandırılacak olan bu yeni tramvayların, şehrin ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlaması ve toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırması hedefleniyor.

"Kırmızı-beyazlı tramvaylarımızın ilki Mayıs 2026'da teslim edilecek"

Şehre kazandırılan tramvayları Samsun'un kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak değerlendiren Başkan Doğan, "Samsun'umuza değer katacak, ulaşım altyapımızı güçlendirecek, toplu taşımayı daha verimli hale getirecek olan kırmızı- beyazlı yeni tramvaylarımızın ilki, Mayıs 2026 tarihinde şehrimizin raylarında hemşehrilerimizle buluşacak. Bu tarihi projeyle sadece ulaşımımızı modernize etmekle kalmayacak, aynı zamanda şehrimizin ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağız. Yüzde 70 yerlilik oranıyla en yüksek yerlilik oranını sağlayacak, yüzde 10 eğimde sorunsuz bir şekilde hareket edebilecek kapasiteye sahip olacak tramvaylarımız Samsun'umuzun kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım. Hemşehrilerimiz daha hızlı, güvenli ve konforlu bir toplu taşıma deneyimi yaşayacak. Ayrıca bu projeyle hem çevre dostu bir ulaşım ağı kuracak hem de şehir içindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacağız. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi modern, sürdürülebilir ve etkili bir ulaşım altyapısına kavuşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni tramvaylarımızın şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Doğan: 'İlk tramvayımız Mayıs 2026'da Samsun'umuzun raylarında' - Son Dakika

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