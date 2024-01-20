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Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de Coşkulu Kalabalık Tarafından Karşılandı - Son Dakika
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Şeyma Döğücü, Sancaktepe'de Coşkulu Kalabalık Tarafından Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Sancaktepe Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Şeyma Döğücü, seçim çalışmalarına başladı. Döğücü, Sancaktepe'de coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı ve yaptığı konuşmada, tamamlanan 268 projenin yanı sıra daha birçok güzel projeleri olduğunu belirtti.

Şeyma Döğücü, Sancaktepe\'de Coşkulu Kalabalık Tarafından Karşılandı
20.01.2024 - 20:29,  Güncelleme: 20:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Sancaktepe Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan ve seçim çalışmalarına başlayan Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü Sancaktepe'de coşkulu kalabalık karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Sancaktepe Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Sancaktepe İlçe Teşkilatı önünde düzenlenen etkinlikte Başkan Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve ilçe teşkilat mensuplarıyla biraraya geldi. Adaylığının resmileşmesinin ardından Başkan Şeyma Döğücü'yü çok sayıda partili ve vatandaşlar karşıladı.

"268 projeyi tamamladık"

Kendisini karşılamaya gelen coşkulu kalabalığa seslenen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Ben burada inanan, güvenen birbirine dayanan kardeşlerimi görüyorum. Biz yine başaracağız. Yeniden İstanbul, yeniden Sancaktepe. Sancaktepe'de çıktığımız bu yolda AK Parti bayrağını biraz daha yukarıya götüreceğiz. Gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz ulaşabildiğimiz her yere gideceğiz. Spor salonlarından, bilgi evlerinden sosyal tesislere kadar hem kapımızı hem gönlümüzü açtık. 268 projeyi tamamladık. Çok daha güzel projelerimiz var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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