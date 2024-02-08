Başkan Dündar: "Kentsel dönüşümde vatandaş da istekli olmalı"
BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Dönüşüm sadece, belediye ve bakanlıktan beklemek doğru değil. Bakanlık ve belediyeyi zorlayarak, 'Biz anlaştık, bu işi yapacağız. Bize şu yönüyle yardımcı olun' diye vatandaşın da bize gelmesi gerekiyor" dedi.
Bursa'daki basın mensuplarıyla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geride bıraktığımız 5 yılda hayata geçirdikleri projeleri paylaştı. Osmangazi Belediye Başkanlığı için AK Parti'den yeniden aday gösterilen mevcut başkan Mustafa Dündar, tarihi dokuya önem verdiklerini söyledi. Dündar, "Bursa bir tarih şehridir. Tarihi dokunun ayağa kalkmasında da Osmangazi Belediyesi öncü olmuştur. Bizler artık rutin belediye faaliyeti olan temizlik işleri gibi tarihi eserlerin restorasyonları da rutin faaliyetler arasına girmiştir. Belediye olarak tarihi mirasa sahip çıkıyoruz. Bu tarihi mirasa sahip çıkarken, kentsel dönüşümü de ön planda tutuyoruz" dedi.
"Kentsel dönüşümde vatandaşın da istekli olması gerekiyor"
Kentsel dönüşüm denince akla Osmangazi Belediyesi'nin Soğanlı Mahallesinde Türkiye'de zemin+5 katın tek uygulandığı proje geldiğini belirten Dündar, "Çok yönlü konuşulup münazara edilip, ona göre bir uygulama sürecinin başlatılması gerekiyor. Yoksa, bugün yıktım bir yeni yere başladım. Ama bütüncül bir çözüm olmaz. Biz bu konuda şehre, bütün bakarak hareket ediyoruz. Bahsetmiş olduğumuz Bursa'nın tarihi dokusunu koruyarak bu çalışmalara başladık. Hamitler, Güneştepe, Yunuseli, Panayır ve Demirtaş bölgelerimiz kendini yenileyen bölgeler oldu. Vatandaşlarımızın da bu işi takip ederek kendilerinin de işe dahil olması gerekiyor. Dönüşümü sadece, belediye ve bakanlıktan beklemek doğru değil. Bakanlık ve belediyeyi zorlayarak, 'biz anlaştık. Biz bu işi yapacağız. Bize şu yönüyle yardımcı olun' diye bize gelmeleri gerekiyor" diye konuştu.
"Artık vatandaş kendi dönüşümünü kendi yapıyor"
Çekirge Mahallesi'nin yeniden gözde bölgelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Eski yapılaşma ve bazı binalar boşaltılmış. Ancak yapılan planlamalar ve oradaki vatandaşlarla görüşmeler sonrasında belediye sadece düzenleme ve planlamayı yaptı. Vatandaş kendisi müteahhitle anlaşıp hızlı bir şekilde dönüşümü gerçekleştiriyor. İşte gerçek dönüşümü orada görüyoruz" diye konuştu.
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