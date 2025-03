Başkan Durbay'dan Basına İftar: Ramazan'ın Önemi vurgulandı

(MANİSA)- Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kentteki basın mensuplarıyla iftar programında buluştu. Basının demokratik toplumlar için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan Durbay, "Basın, demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru halkın sesi ve vicdanıdır" dedi. Başkan Durbay, belediye başkan yardımcısı Melih Morsümbül'ün gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "En kısa sürede de bürokratımızın geri döneceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kentteki basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. İlçedeki bir otelde gerçekleşen iftar yemeğinde Durbay, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.

İftar programında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, ramazan ayının önemine değinerek "Ramazan ayı paylaşmak, dayanışmak ve bir araya gelmenin en güzel ifade edildiği aydır. Biz de bu akşam burada sadece soframızı değil ortak değerlerimizi, umutlarımızı ve daha yaşanılabilir bir kent için duyduğumuz heyecanı da paylaşıyoruz" dedi.

Basının toplumdaki önemli rolüne dikkat çeken ve "Basın, demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru halkın sesi ve vicdanıdır" diyen Durbay, şunları kaydetti:

"Sizlerin fedakarca yürüttüğü bu görev, yöneticilere de görev ve sorumluluklarını her daim hatırlatmaktadır. Şeffaf, adil ve halkın çıkarlarını önceleyen görevimize devam ederken sizlerin desteği ve eleştirileri de bizim için çok kıymetli. Bu vesileyle bizi bir araya getiren ramazan ayının hepimize ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum."

"Bağımsız yargıya ve adaletin varlığına inanıyoruz"

Basın mensuplarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül de gözaltına alınmasına ilişkin sorusuna ise Durbay, şu şekilde yanıt verdi:

"Şu an bürokrat olarak görev yapan belediye başkan yardımcımız 2014-2016 yılları arasında da yine bürokrat olarak, devlet memuru olarak görev yaptığı belediyede bazı suçlamalarla şu an karşı karşıya. O dönemde maalesef ismini vererek reklamını yapmak istemediğim terör örgütüyle iltisak halinde olduğu söyleniyor fakat mevcut belediye başkanı ve yine orada bürokrat olan arkadaşımız Melih Bey'le birlikte birçok bürokratın o dönemde bu terör örgütünün kendilerini tehdit ettiği, belediyeyi bastığı bu vesileyle İstanbul Valiliği'ne suç duyurusunda bulunup koruma kararı almışlardır. Koruma kararı vardır. İlgili dosyada da o dönemin mevcut Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı da mağdur sıfatıyla ifade vermiştir. Arkadaşımızın firari olduğuyla ilgili yanıltıcı bilgiler paylaşılmakta. İstanbul'daki evine, eşinin hala ikamet ettiği, eve sabah gittikleri haberini aldıktan sonra kendisi belediyemizden yıllık iznini imzaladıktan sonra yolcu ettik ve kendisi bizatihi Vatan Emniyet'e ifade vermek üzere kendisi gitmiştir. Firari de değildir, adli süreç devam ettiği için çok daha fazla yorum yapmak istemiyorum ama her ne kadar son zamanlarda güvenimiz sarsılsa da biz hala bağımsız yargıya ve adaletin varlığına inanıyoruz. En kısa sürede de bürokratımızın geri döneceğine inanıyorum."

"Gülşah Durbay asla ve asla teröre geçit vermez"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sözlerinin sonunda ise "Bugüne kadar neredeyse bir yıl olacak. Belediyemize edecek tek kelime laf bulamayanlar maalesef bu operasyonu Şehzadeler Belediyesi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Gülşah Durbay'a sıçratmaya çalışmışlardır ama bu zaten olmayan bir operasyon. Ne kurtuluşun ve kuruluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi de ne de Gülşah Durbay yönetimindeki Şehzadeler'e sıçramaz. Manisa'nın kurtuluşunda önemli görevler almış akıncılarından Sarı Mehmet Efe'nin torunu Gülşah Durbay asla ve asla teröre geçit vermez" ifadelerini kullandı.