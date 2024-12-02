Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut pazar esnafları ile buluştu.
İlçe pazarında vatandaşlar ve pazar esnafı ile bir araya gelen Başkan Durgut, zabıta ekipleriyle birlikte pazaryerinde incelemelerde bulundu. Başkan Durgut gerçekleştirdiği pazar ziyaretinde vatandaşların istek ve görüşlerini dinledi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Başkan Durgut, Pazar Esnaflarıyla Buluştu - Son Dakika
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