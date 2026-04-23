Başkan Dutlulu koltuğunu çocuklara emanet etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.

Organize Sanayi İlkokulu öğrencisi Damla Dursun ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu öğrencisi Mustafa Atak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun makamına konuk oldu. Programda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de yer aldı.

Öğrencilere belediyenin çalışmaları ve idari yapısı hakkında bilgi veren Başkan Dutlulu, çocuklara Manisa'da görmek istedikleri projeleri sordu. Manisa'yı sevdiklerini belirten Dursun ve Atak, kendilerini ağırladığı için Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti.

Geldikleri için teşekkürlerini ileten Başkan Dutlulu, "Manisa daha güzel olsun, daha yeşil olsun. Su sorunu çekmesin, temiz bir şehir olsun. Çocuklarımız sağlıklı büyüsün. Bir sonraki nesiller daha sağlıklı, daha mutlu, huzurlu olsun. Böyle bir şehir hayalimiz var. Elimizden geldiği kadar çalışacağız. Bu bayrağı öncelikle abilerinize, ablalarınıza sonra sizlere teslim edeceğiz. Böylelikle elden ele hem Manisamızı hem ülkemizi çok güzel bir yer yapacağız. Bu koltuk, halkın sizi seçerek buraya getirdiği koltuk. Eğitimde fırsat eşitliği olan bir ülkede yaşıyoruz. İyi bir üniversiteden mezun olduğunuz zaman bu ülkede hala iyi yerlere geliyorsunuz. Çok çalışın, sınavlarda başarılı olarak güzel üniversiteler kazanın. Doktor, avukat, mühendis olun sonrasında da bu ülkeye hizmet edin" diye konuştu. - MANİSA