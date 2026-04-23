Başkan Dutlulu koltuğunu çocuklara emanet etti

23.04.2026 21:20  Güncelleme: 21:24
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.

Organize Sanayi İlkokulu öğrencisi Damla Dursun ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu öğrencisi Mustafa Atak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun makamına konuk oldu. Programda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de yer aldı.

Öğrencilere belediyenin çalışmaları ve idari yapısı hakkında bilgi veren Başkan Dutlulu, çocuklara Manisa'da görmek istedikleri projeleri sordu. Manisa'yı sevdiklerini belirten Dursun ve Atak, kendilerini ağırladığı için Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti.

Geldikleri için teşekkürlerini ileten Başkan Dutlulu, "Manisa daha güzel olsun, daha yeşil olsun. Su sorunu çekmesin, temiz bir şehir olsun. Çocuklarımız sağlıklı büyüsün. Bir sonraki nesiller daha sağlıklı, daha mutlu, huzurlu olsun. Böyle bir şehir hayalimiz var. Elimizden geldiği kadar çalışacağız. Bu bayrağı öncelikle abilerinize, ablalarınıza sonra sizlere teslim edeceğiz. Böylelikle elden ele hem Manisamızı hem ülkemizi çok güzel bir yer yapacağız. Bu koltuk, halkın sizi seçerek buraya getirdiği koltuk. Eğitimde fırsat eşitliği olan bir ülkede yaşıyoruz. İyi bir üniversiteden mezun olduğunuz zaman bu ülkede hala iyi yerlere geliyorsunuz. Çok çalışın, sınavlarda başarılı olarak güzel üniversiteler kazanın. Doktor, avukat, mühendis olun sonrasında da bu ülkeye hizmet edin" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Besim Dutlulu, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
Eğirdir Gölü’nde Doğal Yürüyüş Yolu Eğirdir Gölü'nde Doğal Yürüyüş Yolu
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
Van semalarında görsel şölen Van semalarında görsel şölen
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

21:16
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
20:58
Fenerbahçe’de kırılan rekor da başarıyı getirmedi
20:57
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuluyor
20:48
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
20:33
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Özgür Özel ile görüşür müsünüz“ sorusuna net yanıt
Advertisement
