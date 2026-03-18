Başkan Er: "Çanakkale'de bir milletin var olma mücadelesi destanlaştı"

18.03.2026 17:03
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Malatya Şehitliği'nde düzenlenen törende Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumunda bulunan Başkan Er, şehitlerin kabirlerine çiçek bırakarak dua etti.

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "18 Mart, yalnızca bir zaferin yıl dönümü değildir, aynı zamanda milletimizin imanının, cesaretinin ve vatan sevgisinin tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir gündür. Bugün, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde vatan uğruna canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşı'nın tarihin en zorlu ve en çetin mücadelelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Er, "O günlerde milletimiz büyük bir yokluk içerisindeydi. Cephane sınırlı, imkanlar son derece kısıtlıydı. Ancak iman dolu yürekler, dünyanın en güçlü donanmalarına ve ordularına karşı dimdik ayakta durdu. Siperler o kadar yakındı ki, askerlerimiz çoğu zaman düşmanla metrelerce mesafede göğüs göğüse çarpıştı. Savaşın şiddeti öyle büyüktü ki, mermiler havada çarpışıyordu. Bu durum, Çanakkale'de verilen mücadelenin ne kadar çetin ve benzersiz olduğunu en çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. O siperlerde henüz hayatının baharında olan gençler, öğrenciler, öğretmenler, çiftçiler ve işçiler vatan uğruna canlarını ortaya koydular. Çanakkale'de yalnızca bir savaş verilmedi, aynı zamanda bir milletin var olma mücadelesi destanlaştı. Bu destanın unutulmaz kahramanlarından biri hiç şüphesiz Seyit Onbaşı'dır. 215 kiloluk top mermisini kaldırarak namluya süren ve savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı, azmi, inancı ve vatan sevgisiyle bir milletin sembolü haline gelmiştir. Onun şahsında, ismini bildiğimiz ya da bilmediğimiz tüm Çanakkale kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında Başkan Er, "Çanakkale'de yazılan bu destanı en güçlü şekilde anlatan şairimiz ise hiç şüphesiz Mehmet Akif Ersoy'dur. Akif, bu büyük mücadeleyi şu dizelerle ifade eder: 'Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar taşlar; O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar.' Gerçekten de Çanakkale'de toprağa düşen her bir şehidimiz, bu milletin başını asla eğdirmemiştir. Değerli arkadaşlar, bizlere düşen en büyük görev; aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, bu vatanı daha güçlü yarınlara taşımak ve onların hatıralarını daima yaşatmaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Er, Mehmet Akif'in şehitlere "Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber" hitabına da yer vererek, "Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

