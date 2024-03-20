Başkan Erdem Nilüfer'e veda etti
BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi. Belediye başkanı olarak son kez basın açıklaması yaptığını belirten Erdem, yaptığı duygusal konuşmada 5 yılda yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bir salonda basın mensupları ile iftar programında buluştu. Seçimlerden sonra belediye başkanlığı dönemi sona erecek olan Erdem, 5 yıllık başkanlık dönemi boyunca gerçekleştirdiği projeleri değerlendirdi. Belediye başkanı olarak son basın açıklamasını yapan Erdem yoğun duygular yaşadığını belirterek, "Bugün bir belediye başkanı olarak sizlerle son kez bir araya gelişim olabilir. Biraz duygusal olabilirim baştan peşin peşin uyarayım. 2019-2024 hizmet dönemini alnımızın akıyla tamamladık ve 5 yılın ardından artılarımızla eksilerimizle bu akşam sizlerin karşısındayız. Bir nevi benim için karne zamanı" ifadelerini kullandı.
"Bütçe yönetiminden başarıyla çıktık"
Tasarruf öncelikli yaklaşımla çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Erdem, "Öncelikle şunu söylemeliyim ki Nilüfer'e 20 yıldır hizmet etmekten gururluyum. Dile kolay tam 20 yıl göz açıp kapayana kadar geçmiş. Bunun son 5 yılı hepimiz için çok zor geçti. Malum süreçler ekonomik kriz, pandemi ve deprem. Bu süreçte elbette hizmet önceliklerimiz değişti ama her şeye rağmen söz verdiğimiz projelerin neredeyse yüzde 90'ını gerçekleştirdik. Bütün ülkeyi saran ekonomik kriz sürecinde kaynaklarımızı doğru kullanmaya çabaladık. Kamu çıkarı gözeten bir yaklaşımla ve tasarruf kültürünü hayata geçiren düzenlemelerle, bütçe yönetimi açısından da bu süreçten başarıyla çıktık" şeklinde konuştu.
"2019'da borç bütçenin yüzde 82,3 iken şu an yüzde 16'sı oranında"
Nilüfer Belediyesi'nin tasarruf planlarıyla birlikte borçlarının bütçenin yüzde 16'sı oranına indirdiklerini ifade eden Erdem, "Kentlinin çıkarları gözetilerek işletmeciden devralınan Nilüfer Nikah Evi'nde fiyatlar ortalama yüzde 80 oranında geriye çekilirken, aynı şekilde otopark ücretleri de makul seviyeye getirildi. Tasarruf konusunu çok önemsedik. Bu dönem taşeron firmalara yaptırılan bazı hizmetlerde değişikliğe giderek, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması adına araç parkımızı genişlettik. Böylelikle daha önce araç kiralama yoluyla yapılan çalışmalardan yüzde 78 oranında tasarruf sağlandı. Alternatif enerji kaynaklarına yönelerek hem iklim dostu, hem de tasarruf sağlayan düzenlemeler yaptık. Örneğin fosil yakıt kullanmak yerine elektrikli araçlara yöneldik. Güneş Enerjisi Santrali'ni devreye sokarak kendi elektriğimizi üretmeye başladık. Yakıt giderlerimizden tasarruf sağlayacak bu düzenlemelerin dışında; yeni parklarımızın aydınlatmasında yeni nesil led aydınlatma ürünleri kullandık. Peyzaj bitkilerimizi satın almak yerine seralarımızda kendimiz yetiştirerek, kompost uygulamalarımızla çevreci bir dönüşümü gerçekleştirdik ve tarım alanlarımızda bu gübreyi kullanarak uzun vadede tasarruf getiren düzenlemeleri hayata geçirdik. Şimdi vereceğim birkaç rakam hem bu dönemin sayısal özeti, hem de benim için gurur vesilesi. Biz 2019 yılında göreve geldiğimizde belediyemizin borcu, bütçemizin yüzde 82,3'ü kadardı. Şimdi ise borcumuz bütçemizin yüzde 16'sı oranında. Yatırım bütçemiz ise yüzde 16 idi, şimdi yüzde 30,4 oldu. Bu dönem sanayi bölgelerinden gelen vergiler ve katı atık bedeli gibi çok önemli bütçe kayıplarımız olmasına rağmen, borç dengemizi düzene sokarken yatırım bütçemizi artırmış olduk. Yani, borcu azalırken yatırımları büyüyen bir belediye devrediyoruz. İklim krizi ve gıda krizinin tüm dünyanın geleceğini tehdit ettiği bir dönemde Nilüfer'de tarımsal üretim ve iklim krizi konularında farkındalık oluşturacak çok şey yaptık. Her bireyin çözümün bir parçası olması için her yaştan insanı ama özellikle de geleceğin asıl sahibi olan çocukları sürece dahil ettik. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına imzasını atacak olan çocuklarımızı geleceğe hazırlamak da her zaman öncelikli konularımız arasında oldu. Biliyorsunuz biz her yıl bir tema belirleyerek o doğrultuda çalışmalar yaptık, 2024 yılının temasını ise "Gençlik Yılı" olarak belirlemiştik ve bu tema doğrultusunda hazırlıklar yaptık. Belediyemizdeki genç arkadaşlarımız hem logoyu, hem de etkinlik planını hazırladılar. Bu hazırlıkları bizden sonra göreve gelecek arkadaşlarımıza aktarıyoruz, artık onlar yola devam edecekler" ifadelerini kullandı.
"Vatandaşların yüzde 82'si Nilüfer'de yaşamaktan memnun"
5 yıllık döneminin ardından yapılan anketlerde Nilüfer'de yaşayan vatandaşların yüzde 82'nin memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdem, "5 yılın sonunda yapılan vatandaş memnuniyet anketlerinde görüyoruz ki, vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 82'si Nilüfer'de yaşamaktan mutlu olduğunu söylüyor. İşte bizim dönem sonu karne notumuz budur. Sonuç itibarıyla daha önce de söylediğim gibi, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hani derler ya, 'gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçiyor', 5 yılda başardıklarımız da bir film şeridi gibi geçecek" ifadelerini kullandı.
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