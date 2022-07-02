Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları yerinde gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları yerinde gördü

02.07.2022 15:43
Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları yerinde gördü

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Besni ilçesine bağlı köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Besni ilçesine bağlı köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Mehmet Can Erdoğan, beraberinde Besni il genel meclis üyeleriyle birlikte Kaymakam Nazlı Demir'i ziyaret etti. İlçede yürütülen çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunulmasının ardından çalışmaların sürdüğü köyler gezildi. Hacıhalil ve Yoldüzü köylerdeki yapımı devam eden alt yapısı ve kilitli parke taşı düşeme işini istişare etti.

Başkan Mehmet Can Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2022 yılı İl Özel İdare, KÖYDES ve toplulaştırma hizmetlerinin aralıksız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın destekleriyle köylerimiz şehirlerden farklı olmayacak. Valimizin onayı, İl Özel İdare'nin sevk ve idaresiyle, Milletvekilimizin Ankara'daki çabalarıyla 2022 sonuna kadar çıtayı daha da yükselteceğiz" dedi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Adıyaman'da 'Huzur 02' uygulaması Adıyaman'da 'Huzur 02' uygulaması Gölbaşı'nda otomobil yandı Gölbaşı'nda otomobil yandı
Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Nazlı Demir, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları yerinde gördü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:10 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:46 Survivor fan hesabının "Faturalarınızı ben ödeyeceğim" tuzağına düşen kullanıcılar yardım bekliyor!
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
14:27 Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 15:49:27. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları yerinde gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement