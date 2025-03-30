Başkan Genç, Bayram Namazını Kıldı ve Nöbetçi Personelle Bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Genç, Bayram Namazını Kıldı ve Nöbetçi Personelle Bayramlaştı

Başkan Genç, Bayram Namazını Kıldı ve Nöbetçi Personelle Bayramlaştı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bayram namazını İskenderpaşa Camii'nde kıldıktan sonra nöbetçi personelle bayramlaşarak kahvaltı yaptı. Başkan Genç, bayramın birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi çağrısında bulundu.

30.03.2025 12:42  Güncelleme: 12:44
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bayram namazını İskenderpaşa Camii'nde kıldıktan sonra TULAŞ nöbetçi personeli ile bayramlaşıp birlikte kahvaltı yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bayram namazını İskenderpaşa Camii'nde kıldı. Çıkışta cami avlusunda vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Genç, daha sonra önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın ve AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ile birlikte Pazarkapı Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi şirketi Trabzon Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne gitti. Başkan Genç ve beraberindeki heyet, nöbetçi personelle bayramlaşarak birlikte kahvaltı yaptı.

Başkan Genç, "Birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın vesilesi olan, rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurlayıp bayrama kavuşmuş bulunuyoruz. Bayramlar, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, küskünlerin barıştığı, gönüllerin sevgiyle buluştuğu özel günlerdir. Ramazan Bayramı'nın, şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini ve mazlum coğrafyalarda zulüm altında olan kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Herkese huzur dolu bir bayram diliyorum" dedi.

Trabzon halkına çağrıda bulunan Başkan Genç, "Bütün hemşehrilerimizi bayramın 3. günü saat 11.00'da Atapark'taki Büyükşehir Belediyesi binamızda yapacağımız bayramlaşma törenimize davet ediyorum. Bayram coşkusunu milletimizle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyacağımı özellikle belirtmek istiyorum. Bayramımız mübarek olsun" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Genç, Bayram Namazını Kıldı ve Nöbetçi Personelle Bayramlaştı - Son Dakika

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