Başkan Görgel, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Görgel, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

23.04.2026 16:15  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dulkadiroğlu Yahya Kemal İlkokulu'nda geniş katılımla düzenlenen programla kutlandı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ayrıca, geçtiğimiz günlerde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan menfur saldırıda hayatını kaybeden Ayla öğretmen ve öğrenciler unutulmadı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anılan kayıplar, törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarda, çocukların geleceğin teminatı olduğu vurgulanırken, milli egemenliğin ve bağımsızlığın önemi bir kez daha hatırlatıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler büyük beğeni toplarken program, öğrencilerin sergilediği renkli performanslar ve gösterilerle sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını simgeleyen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen çok özel bir gün. Bu anlamlı gün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ne denli kıymetli olduğunun en güçlü göstergesi. Evlatlarımızın gözlerindeki sevinç ve heyecan, yarınlara dair umutlarımızı daha da artırıyor. Ancak bu bayramı ne yazık ki buruk bir şekilde idrak ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur saldırı hepimizin yüreğini derinden yaraladı. Bu elim olayda hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz Ayla hocamıza ve evlatlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:57
15:56
15:37
15:29
15:20
15:12
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 16:40:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.