Başkan Görgel, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dulkadiroğlu Yahya Kemal İlkokulu'nda geniş katılımla düzenlenen programla kutlandı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ayrıca, geçtiğimiz günlerde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan menfur saldırıda hayatını kaybeden Ayla öğretmen ve öğrenciler unutulmadı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anılan kayıplar, törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarda, çocukların geleceğin teminatı olduğu vurgulanırken, milli egemenliğin ve bağımsızlığın önemi bir kez daha hatırlatıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler büyük beğeni toplarken program, öğrencilerin sergilediği renkli performanslar ve gösterilerle sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını simgeleyen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen çok özel bir gün. Bu anlamlı gün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ne denli kıymetli olduğunun en güçlü göstergesi. Evlatlarımızın gözlerindeki sevinç ve heyecan, yarınlara dair umutlarımızı daha da artırıyor. Ancak bu bayramı ne yazık ki buruk bir şekilde idrak ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur saldırı hepimizin yüreğini derinden yaraladı. Bu elim olayda hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz Ayla hocamıza ve evlatlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ