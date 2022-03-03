Başkan Güler'den evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika
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Başkan Güler'den evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ziyareti

03.03.2022 17:03
Başkan Güler'den evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ziyareti

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Beyköy Mahallesi Köprü Sokak'ta meydana gelen yangında evleri yanan Ahmet Özlem ve ailesini ziyaret ederek yangının yaralarının en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Beyköy Mahallesi Köprü Sokak'ta meydana gelen yangında evleri yanan Ahmet Özlem ve ailesini ziyaret ederek yangının yaralarının en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Köşk'ün Beyköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen yangında, evin bir bölümü kullanılmaz hale gelirken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, evi yanan aileyi ziyaret etti. Yangın hakkında ekiplerden bilgi alan ve tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Ailemizin, yangından erken haberdar olmaları can kaybının önüne geçmiş, herhangi bir yaralanmamanın da olmaması bizim için sevindirici. Evleri yanan Özlem Ailesinin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Bizde Köşk Belediyesi olarak ailenin mağduriyetlerini gidermek içi maddi ve manevi elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. - AYDIN

Başkan Güler'den evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ziyareti
Başkan Güler'den evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ziyareti

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Nuri Güler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Güler'den evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika


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