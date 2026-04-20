Başkan Güler\'den gençlere: "AR-GE\'ye ağırlık verin"

20.04.2026 18:27  Güncelleme: 18:30
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mezunu olduğu Ordu Lisesi'nde gençlerle bir araya gelerek eğitim ve kariyerleri hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. AR-GE'ye vurgu yapan Güler, değerli birey olmanın önemini vurguladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mezunu olduğu Ordu Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Güler, gençlere AR-GE'ye ağırlık vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Güler, kendi eğitim ve meslek hayatından örnekler vererek, önemli tavsiyelerde bulundu. Mezunu olduğu okulda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Güler, "Ben Ordu'da doğdum ve burada okudum. Ordu Lisesi'nin 2. mezunlarındanım. Ordu Lisesi'nin bizde ayrı bir yeri var. Burada pek çok siyasetçi, avukat, öğretmen yetişti. Burası güzel bir lise" dedi.

Başarıya giden yolda dikkat edilmesi gereken unsurlara değinen Güler, "Zamanı iyi yönetin. Bir hedefiniz olsun. Hep söylerim; şans, hazırlıklı beyinlere yardım eder. Bir diğer konu sakin olmak. Kızmayalım, kızan kaybeder. Sizler değerli mi, önemli mi olmak istersiniz? Tavsiyem önemli olmak değil, değerli olmak gerekiyor. Gençler olarak AR-GE'ye ağırlık verin. Farklı olursanız başarılı oluyorsunuz" diye konuştu.

Zamanın hızla geçtiğine dikkat çeken Güler, "Zaman akıp geçiyor, memleketinize faydalı bireyler olun. Vazgeçilmez insan olun, aranan ve vazgeçilmez insanlar olun" ifadelerini kullandı.

Programda öğrenciler Başkan Güler'e eğitim hayatı, kariyer planlaması ve mesleki deneyimleri hakkında sorular yöneltti. Soruları içtenlikle yanıtlayan Güler'e program sonunda okul yönetimi ve öğrenciler tarafından teşekkür edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Kültür, Yerel, Ordu

Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu
Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı galibiyeti 903’te kaçırdı Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu
Portekiz’de inanılmaz derbi Mourinho ’’kaybettim’’ dediği maçı kazandı Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti

19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:39
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
