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Başkan Güler: 'Karadeniz-Akdeniz Yolu 10 gün içerisinde açılacak' - Son Dakika
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Başkan Güler: 'Karadeniz-Akdeniz Yolu 10 gün içerisinde açılacak'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun 10 gün içerisinde ulaşıma açılacağını söyledi. Yolun sel felaketi sebebiyle kapanması sonrasında devam eden çalışmaların sona geldiği belirtildi.

Başkan Güler: \'Karadeniz-Akdeniz Yolu 10 gün içerisinde açılacak\'
24.12.2023 - 22:32,
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- Başkan Güler: "Karadeniz- Akdeniz Yolu 10 gün içerisinde açılacak"

ORDU - Ordu'da, Temmuz ayında meydana gelen ve sel felaketinde yaşanan heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunun ulaşıma açılması için devam eden çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun 10 gün içerisinde ulaşıma açılacağını söyledi.

Ordu'yu İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan Karadeniz-Akdeniz yolu Temmuz ayında Ordu'da meydana gelen sel felaketinde ulaşıma kapandı. Çalışmalara hızlıca başlayan ekipler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Mesudiye Darıcabaşı Mahallesi ile Ulubey Çağlayan Mahallesi tüneli girişindeki kısımda yaşanan heyelan alanındaki çalışmalara ağırlık verdi. Yolun yaşanabilecek afetlerde tekrar zarar görmemesi için güçlendirilmesini sağlayan ekipler, viyadük inşasında da sona yaklaştı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de Karadeniz-Akdeniz yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İşçilerle bir araya gelen Başkan Güler, hem kendilerine kolaylıklar diledi hem de son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Güler ayrıca yol çalışmalarını sürdüren ekiplere çikolata ikramında bulundu.

"10 gün içinde açılacak"

Karadeniz-Akdeniz Yolu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmalarda artık sona gelindiğini söyledi. Güler, yolun 10 gün içerisinde açılacağını ve Karadeniz-Akdeniz Yolunun yeniden hareketleneceğini belirterek, "Bakanlığım zamanında 14 tünel açarak, ulaşıma açtığımız bu yolda büyük sel felaketi sırasında heyelandan göçen kısmı incelemeye geldik. Çok süratli bir çalışmayla yol şu anda bitme aşamasına geldi. Aşağı yukarı 10 gün içinde de burası bitecek ve hizmete açılacak. Böylece Akdeniz-Karadeniz yolu hizmete tekrar başlamış olacak. Buranın bağlantı yolunda 10 km'lik kısmı asfaltlamıştık. Oradan nakliye devam ediyordu, hareket devam ediyordu. Şimdi bu kısımla birlikte bağlantı bitmiş olacak. Eski güzel günlerine dönmüş olacak. Bakanlığımız zamanında 14 tünel açtığımız yolu tekrar harekete, faaliyete başlamış olacak. Çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Güler'e inceleme gezisinde Mesudiye Pınarlı Mahallesi Muhtarı Hakan Başaran, Mesudiye Darıcabaşı Muhtarı Sinan Biçer ve Mesudiye Akpınar Mahalle Muhtarı İzzet Kara eşlik etti. Hem Karadeniz-Akdeniz Yolu projesinin hayata geçmesinde emeği bulunduğu, hem de heyelan sebebiyle süren çalışmaları yakından takip ettiği için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: İHA
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