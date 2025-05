Başkan Gülpınar\'dan 1 Mayıs Mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm çalışanların 1 Mayıs gününü kutlayan Gülpınar, mesajında, emeği korumanın ve emekçiye hak ettiği değeri vermenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Alın teriyle hayatı omuzlayan, emeğiyle şehrimize ve ülkemize değer katan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. İnsana değer veren bir anlayışla hakkın, adaletin ve alın terinin kutsallığına inanan bir belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu toprakların her karışında emeği bulunan, üretimin her aşamasında fedakarca çalışan işçi kardeşlerimizin alın teri, bizim için kutsaldır. Onların emeğini korumak, hak ettikleri değeri vermek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün vesilesiyle sadece bir gün değil, emeğin her gün değer görmesini, çalışma hayatında adaletin ve eşitliğin güçlenmesini diliyorum. Bizler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak emeğe saygı duyan, çalışanlarımızın haklarını gözeten, onlarla birlikte üreten bir anlayışı sürdürmeye kararlıyız. 'İnsanı yücelten emektir; alın teriyle yoğrulan her lokma helaldir' Bu duygu ve düşüncelerle, başta Şanlıurfa'mızda hizmet veren emekçilerimiz olmak üzere tüm işçilerimizin 1 Mayıs'ını kutluyor; sağlık, huzur ve güven içinde nice bayramlara ulaşmalarını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA