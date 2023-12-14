Başkan Gültak\'a \'Yılın hizmet projesi\' ödülü

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentsel dönüşüm projelerini Akdeniz ilçesinde ilk kez hayata geçirmesi nedeniyle, 'Zirvedekiler Başarı Ödülleri' töreninde 'Yılın hizmet projesi' dalında ödül almaya hak kazandı.

Kent protokolünü buluşturan, siyaset, sanat, eğitim, spor ve iş dünyasından isimleri bir araya getiren '7. Zirvedekiler Başarı Ödülleri' töreninde, 'Yılın hizmet projesi' dalında verilen ödülü Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın elinden alan Başkan Gültak, depremin değil çarpık ve plansız yapılaşmanın öldürdüğünü söyledi. On binlerce insanın yaşamını yitirmesine, binlerce insanın da yaralanmasına yol açan 6 Şubat 2023 ve 17 Ağustos 1999 Gölcük depremlerini hatırlatan Başkan Gültak, kentsel dönüşüm projelerinin tüm Türkiye genelinde bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Mersin'in düzelmesi için çözüm belli"

Kentsel dönüşümün önemine değinerek, "Depremleri engelleyemeyiz ama şehirlerimizi planlarken dikkatli olursak ve kentsel dönüşüm projelerine önem verirsek depremden en az zararı görürüz" diyen Başkan Gültak; "Nitekim 6 Şubat depremlerinde TOKİ'nin yaptığı konutların hiçbirinin yıkılmadığını gördük. Dolayısıyla çözüm belli. Biz de Akdeniz'de göreve geldiğimiz günden beri bölgemizde 500 yeni konutu bitirdik, Barış Mahallesi'nde 500 konut da bitmek üzere. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Mersin'in düzelmesi için kentsel dönüşüm şart. Mersin'in değişimi ve dönüşümü için verdiğimiz mücadelede verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Başkan Gültak, törende ödül almaya hak kazanan bazı isimlere de ödüllerini takdim etti. - MERSİN