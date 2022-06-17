Başkan Gümüş'ten karne hediyesi Lunapark bileti - Son Dakika
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Başkan Gümüş'ten karne hediyesi Lunapark bileti

17.06.2022 00:58
Başkan Gümüş'ten karne hediyesi Lunapark bileti

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda karnesini getiren öğrencilere lunapark bileti hediye edecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda karnesini getiren öğrencilere lunapark bileti hediye edecek.

Menteşe Belediyesi olarak çocukların yaz tatilini keyifli şekilde geçirmelerini ve daha çok sosyalleşmelerini sağlamak adına bu uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Gümüş, "Son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerimiz yaz tatiline girecekler. Biz de çocuklarımızın aileleriyle birlikte tatilde eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak adına karnesini getiren öğrencilerimize lunapark bileti hediye edeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışmaya, sosyal projeler üretmeye ve eğitimlerine imkanlarımız dahilinde destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bahattin Gümüş, Gümüş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Gümüş'ten karne hediyesi Lunapark bileti - Son Dakika

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