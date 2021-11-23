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Başkan Gümüş'ten öğrencilere 'İkamet' çağrısı - Son Dakika

Başkan Gümüş'ten öğrencilere 'İkamet' çağrısı

23.11.2021 16:41

- Başkan Gümüş'ten öğrencilere 'İkamet' çağrısı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere 'İkametlerinizi Menteşe'ye alın" çağrısında bulundu.

- Başkan Gümüş'ten öğrencilere 'İkamet' çağrısı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere 'İkametlerinizi Menteşe'ye alın" çağrısında bulundu.

MUĞLA - Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesinde öğrenciler ile görüştü. Öğrencilere ikamet çağrısında bulunan Başkan Gümüş, Menteşeli Olmak Çok Kolay' isimli bilgilendirici görseller ve broşürler dağıttı.

Menteşe'nin 2020 yılı istatistiklerine göre nüfusa kayıtlı kişi sayısının 113 bin olduğunu vurgulayan ve İller Bankası'ndan nüfusa göre pay alındığına dikkat çeken Başkan Gümüş; "İkametlerinizi Menteşe'ye alın çağrımıza yönelik Kötekli'de üniversite öğrencileri ile işletme sahiplerini ziyaret ederek bir dizi görüşme yaptık, broşür dağıttık ve çağrımızı yineledik. Bilindiği gibi adrese dayalı nüfus sistemine göre; Menteşe ilçemizin nüfusu 113 bin. Ancak üniversite ana kampüsünün bulunduğu ilçemizde nüfusumuz resmi durumdan farklı. Üniversitede 30 bine yakın öğrencimiz var. Öğrencilerimizle beraber ilçe nüfusumuz 140 bini aşıyor. Fakat bizim belediye olarak devletten aldığımız pay 113 bin nüfusa göre. Biz üniversite öğrencilerimize daha iyi hizmet edebilmek adına ikametlerini Menteşe'ye almaları için çağrıda bulunuyoruz. Eğer öğrenci kardeşlerimiz ikametlerini Menteşe'ye alırlarsa devletten aldığımız pay daha büyüyecek ve hizmet kalitemiz artacak. Bunun ötesinde ikametgahını Menteşe'ye taşıyan üniversite öğrencilerimiz kent yönetiminde de söz sahibi olacaklar" dedi.

İkametgah değişikliği e-devlet üzerinden yapılabiliyor

Menteşe Belediyesi olarak bu kapsamda muhtarlıkla ortak çalışma başlatıldığını ifade eden Başkan Gümüş, "İkametgah adresini değiştirme işlemi artık akıllı telefonlar üzerinden e-devlet uygulaması ile çok kısa sürede yapılabiliyor. Bizde Menteşe Belediyesi olarak bu çağrımıza yönelik 'Menteşeli Olmak Çok Kolay' isimli bilgilendirici görseller ve broşürler hazırladık. Hazırlanan materyallerde ikametgahını değiştirmek isteyen öğrencilerimizin izleyeceği yol hakkında bilgiler yer alıyor. İkametini Menteşe'ye taşımak isteyen öğrencilerimiz için ayrıca Kötekli Muhtarlığının bulunduğu binada bir stant kurduk. Bu stantta görevli arkadaşlarımız ikametgahını değiştirmek isteyen öğrenci kardeşlerimize yardımcı olacaklar. Üniversite öğrencilerimizin bu çağrımıza kulak vermesini rica ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Gümüş'ten öğrencilere 'İkamet' çağrısı
Başkan Gümüş'ten öğrencilere 'İkamet' çağrısı
Başkan Gümüş'ten öğrencilere 'İkamet' çağrısı
Başkan Gümüş'ten öğrencilere 'İkamet' çağrısı
Başkan Gümüş'ten öğrencilere 'İkamet' çağrısı
Başkan Gümüş'ten öğrencilere 'İkamet' çağrısı
Başkan Gümüş'ten öğrencilere 'İkamet' çağrısı

Bahattin Gümüş, İller Bankası, Üniversite, Gümüş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gümüş'ten öğrencilere 'İkamet' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Gümüş'ten öğrencilere 'İkamet' çağrısı - Son Dakika
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