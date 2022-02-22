Başkan Günel hayatını kaybeden ünlü sanatçı Muvaffak Falay için başsağlığı mesajı yayınladı - Son Dakika
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Başkan Günel hayatını kaybeden ünlü sanatçı Muvaffak Falay için başsağlığı mesajı yayınladı

22.02.2022 23:00
Başkan Günel hayatını kaybeden ünlü sanatçı Muvaffak Falay için başsağlığı mesajı yayınladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı diledi.

Dünyaca ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayatını kaybetti. 1930 yılında Kuşadası'nda dünyaya gelen ve müzik yaşamına Kuşadası Bandosu'nda başlayan "Maffy" lakaplı Ahmet Muvaffak Falay'ın vefatı memleketi Kuşadası'nda büyük üzüntü oluşturdu. Uzun yıllar boyunca dünyanın farklı ülkelerinde caz orkestralarında trompet çalan, 1985 yılında ise kendi caz grubunu kurarak Türkiye'yi başarı ile temsil eden Ahmet Muvaffak Falay'ın cenazesi 23 Şubat Çarşamba günü ikindi namazının ardından Kuşadası'nda toprağa verilecek.

Ünlü müzisyen Ahmet Muvaffak Falay'ın vefatının ardından bir baş sağlığı mesajı yayınlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Kuşadası Maffy'sini kaybetti. Kuşadası'nın büyük değeri, dünyaca ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kentimizi ve ülkemizi tüm dünyada büyük başarılarla tanıtan Maffy bizler için unutulmaz bir değerdir. Işığın bol olsun büyük usta" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Başkan Günel hayatını kaybeden ünlü sanatçı Muvaffak Falay için başsağlığı mesajı yayınladı

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Son dakika... CAZ SANATÇISI AHMET MUVAFFAK FALAY HAYATINI KAYBETTİ Son dakika... CAZ SANATÇISI AHMET MUVAFFAK FALAY HAYATINI KAYBETTİ

Ömer Günel, Kuşadası, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Günel hayatını kaybeden ünlü sanatçı Muvaffak Falay için başsağlığı mesajı yayınladı - Son Dakika


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