Başkan Günel, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

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Kuşadası Belediyesi tarafından hemşehrilerine ücretsiz olarak verilen iftar yemeklerinin ikinci adresi Hacıfeyzullah Mahallesi oldu. Başkan Ömer Günel'in de katıldığı iftar yemeğinde, bölge sakinleri hep birlikte oruçlarını açtı.

Kuşadası Belediyesi, kent sakinlerini Ramazan ayında iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Pazartesi günü ilki İkiçeşmellik Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeklerinin ikincisi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yedieylül İlkokulu önündeki iftar yemeğine Başkan Ömer Günel de belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte katıldı.

Başkan Ömer Günel, iftar saatinden önce mahalle sakinlerine yemeklerini ikram etti. İftar saatinde okunan duaların ardından konuşan Başkan Ömer Günel, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Kuşadası Belediyesi tarafından verilen iftar yemeklerinin 3'üncüsü, 14 Mart Perşembe günü Davutlar Mahallesi Ek Hizmet Binası bahçesinde düzenlenecek. - AYDIN