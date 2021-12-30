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Başkan Gürkan'dan 2022 değerlendirmesi - Son Dakika

Başkan Gürkan'dan 2022 değerlendirmesi

30.12.2021 16:02
Başkan Gürkan'dan 2022 değerlendirmesi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 2022 yılının, Türk milletine ve tüm insanlığa öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 2022 yılının, Türk milletine ve tüm insanlığa öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Gürkan, "Her yeni yıl coşkunun, mutluluğun daha da anlam kazandığı, umudun çoğaldığı yeni beklenti ve başlangıçlar anlamına gelmektedir. Öncelikle 2022 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için yaşadığımız salgının sona erdiği bir yıl olmasını, ülkemizde ve tüm dünyada barışa, kardeşliğe, dostluğa, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Yeni bir yılı karşılarken geride bıraktığımız 2021 yılında da ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını hız kesmeden devam etmiş ve hala devam etmektedir. Yine geride bıraktığımız yıl içerisinde ülkemizin birçok ilinde orman yangınları, deprem ve sel felaketleri yaşadık. Ülke olarak birlik ve beraberlik şuuru içerisinde bu zor günlerin üstesinden gelmeyi başardık. 2021 yılı içerisinde başta Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili bakanlıklarımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler olarak bizler her türlü tedbiri alarak salgınla mücadelede dünyaya örnek olduk" ifadelerine yer verdi.

2021 yılı sonu itibariyle yerli aşı olan Türkovac'ın bulunup kullanılmaya başlandığını hatırlatan Gürkan, "Ayrıca, şehrimizin, insanlık medeniyetinin başladığı yer olduğu UNESCO tarafından tescil edildi. BM'nin 26 Temmuz tarihinde yaptığı toplantıda Arslantepe UNESCO Kültür Mirası listesine alındı. Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, birçok sıkıntılı sürecin yaşandığı 2021 yılında da çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Yatırım ve hizmetlerimizi gece gündüz demeden biran önce halkımızın hizmetine sunmak için yoğun gayret gösterdik. Bizler, göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar, siz değerli hemşerilerimizden aldığımız destekle, Anadolu'yu Anayurt yapan Destan Şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında çalışmalarımızı 2022 yılında da aynı kararlılık ve azimle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu duygularla, 2022 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve refah getirmesini diliyorum" diye konuştu - MALATYA

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Selahattin Gürkan, Togo Cumhuriyeti, Yeni Yıl, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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