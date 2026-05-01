Başkan Hallaç\'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı.

Kahta Belediyesi olarak çalışanların haklarını gözeten, adil ve sürdürülebilir bir çalışma ortamını desteklediklerini belirten Başkan Mehmet Can Hallaç, yerel yönetimlerin de bu konuda önemli sorumluluklar taşıdığına dikkat çekti.

Emeğin ve alın terinin toplumların kalkınmasındaki en temel unsur olduğunu vurgulayan Başkan Hallaç, "Üreten, çalışan ve ülkemizin geleceğini inşa eden tüm emekçilerimiz, her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir. 1 Mayıs, sadece bir bayram değildir. Aynı zamanda emeğe duyulan saygının, dayanışmanın ve birlik ruhunun en güçlü şekilde ifade edildiği özel bir gündür. Daha güçlü bir Kahta ve daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN