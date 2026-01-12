Başkan Hamamcı, Dereyalak Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Hamamcı, Dereyalak Mahallesi sakinleriyle buluştu

Başkan Hamamcı, Dereyalak Mahallesi sakinleriyle buluştu
12.01.2026 10:08  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Dereyalak Mahallesi'nde düzenlediği buluşmada mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini dinleyerek, yapılması planlanan projeleri anlattı. Başkana, mahalleli tarafından yenileme ve yeni alanlar oluşturma talepleri iletildi.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle buluşmaları kapsamında hafta sonu Dereyalak Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Hamamcı, İnönü Belediyesi tarafından mahallede hayata geçirilen çalışmaları anlattı. Samimi bir ortamda geçen toplantıda, Dereyalak Mahallesi'ne yeni yılda yapılması planlanan projeler de ele alındı. Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda Başkan Hamamcı, halı yıkama alanının yenilenmesi ve traktör yıkama alanı yapılması çalışmalarına, hava şartlarının uygun olması halinde başlanması için talimat verdi. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Serhat Hamamcı, "Mahalle sakinlerimizden gelen talepleri yerinde inceliyor, istişare ederek çözümler üretiyoruz. Hizmetlerimizi, herkesin fikrini alarak ve ortak akılla hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya; AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi İnönü İlçe Başkanı Çetin Korkmaz, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Caner Kırıkçı, Kamil Şen, Muzaffer Taştan, Murat Dağ, Ömer Topçi ve Dereyalak Mahalle Muhtarı Sadık Çetin'in yanı sıra çok sayıda mahalle sakini katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Belediye, İnönü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Hamamcı, Dereyalak Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:05:47. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Hamamcı, Dereyalak Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.