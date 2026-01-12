Başkan Hamamcı, Dereyalak Mahallesi sakinleriyle buluştu

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle buluşmaları kapsamında hafta sonu Dereyalak Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Hamamcı, İnönü Belediyesi tarafından mahallede hayata geçirilen çalışmaları anlattı. Samimi bir ortamda geçen toplantıda, Dereyalak Mahallesi'ne yeni yılda yapılması planlanan projeler de ele alındı. Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda Başkan Hamamcı, halı yıkama alanının yenilenmesi ve traktör yıkama alanı yapılması çalışmalarına, hava şartlarının uygun olması halinde başlanması için talimat verdi. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Serhat Hamamcı, "Mahalle sakinlerimizden gelen talepleri yerinde inceliyor, istişare ederek çözümler üretiyoruz. Hizmetlerimizi, herkesin fikrini alarak ve ortak akılla hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya; AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi İnönü İlçe Başkanı Çetin Korkmaz, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Caner Kırıkçı, Kamil Şen, Muzaffer Taştan, Murat Dağ, Ömer Topçi ve Dereyalak Mahalle Muhtarı Sadık Çetin'in yanı sıra çok sayıda mahalle sakini katıldı. - ESKİŞEHİR