İnönü'ye Yeni Futbol Sahası Protokolü - Son Dakika
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İnönü'ye Yeni Futbol Sahası Protokolü

İnönü\'ye Yeni Futbol Sahası Protokolü

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın Ankara'da yaptığı yoğun temas ve özverili çalışmaları sonrası, İnönü'deki Futbol Sahası ve Spor Kompleksi için protokol imzalanarak ihale sürecine başlandığı açıklandı.

26.02.2025 15:11  Güncelleme: 15:13
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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın Ankara'da yaptığı yoğun temas ve özverili çalışmaları sonrası, İnönü'deki Futbol Sahası ve Spor Kompleksi için protokol imzalanarak ihale sürecine başlandığı açıklandı.

Başkanı Hamamcı'nın önemli projeleri arasında yer alan ve hayata geçirilmesi için yoğun çaba ve gayret sarf ettiği Futbol Sahası ve Spor Kompleksi için protokol imzaları atıldı. Başkan Serhat Hamamcı'nın Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile yaptığı yoğun görüşmeler sonrası protokol imzalarının atıldığı ve en kısa sürede ihaleye çıkılarak çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, protokollerin imzalanması sonrası söz verilen projeleri yapmaya devam edeceklerini belirterek, "29 bin 85 metrekare yüz ölçümlü İnönü Futbol Sahası ve Spor kompleksinin ilçemize kazandırılması konusunda önemli katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Eskişehir Milletvekillerimiz Fatih Dönmez'e, Prof. Dr. Ayşen Gürcan'a ve Nebi Hatipoğlu'na AK Parti Eskişehir İl Başkanımız Gürhan Albayrak'a, Spor Toto Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e şahsım ve ilçe sakinleri adına teşekkürlerini dile getiriyorum. Futbol Sahamız İnönü'müze ve gençlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnönü'ye Yeni Futbol Sahası Protokolü - Son Dakika

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