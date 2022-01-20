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Başkan Işık'tan Bem-Bir-Sen'e ziyaret - Son Dakika

Başkan Işık'tan Bem-Bir-Sen'e ziyaret

20.01.2022 11:23
Başkan Işık'tan Bem-Bir-Sen'e ziyaret

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bem-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman ve il yönetimini yeni binalarında ziyaret etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bem-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman ve il yönetimini yeni binalarında ziyaret etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ziyarette yaptığı konuşmada, "Sendikacılık gönül işi, emeğin hakkını alması yönünde verilen bu mücadelenin kutsal bir yanı var. Bu anlamda arkadaşlarımızı, çalışanların haklarının korunması yönünde ortaya koydukları mücadele için tebrik ediyorum. Sayın Erkan Ataman ve yönetiminin, yeni başarılara imza atacakları çalışmaları gerçekleştirecekleri yeni binalarının hayırlı olmasını diliyorum. Göreve giderken geçirdikleri kaza sonucu vefat eden Bem-Bir-Sen üyesi itfaiyecilerimiz için de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Bem-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman da, Gürsu Belediyesi'nde görev yapan memurlar için imzalanan sosyal denge sözleşmesi sürecinde verdiği destek ve yaklaşımı için Başkan Işık'a teşekkür etti.

Sendika ve kurumlar arasındaki iletişimin öneminin vurgulandığı ziyarete Gürsu Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, iş yeri sendika temsilcisi Yakup Pala, Bem-Bir-Sen Bursa Şubesi yönetim kurulu üyeleri; Muharrem Er, Yüksel Ünal, Ender Gül, Muhammed Börekçi katıldı. - BURSA

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Mustafa Işık, Sendika, Bursa, Gürsu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Işık'tan Bem-Bir-Sen'e ziyaret - Son Dakika


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